La escritora francesa Fred Vargas, Premio Princesa de Asturias de las Letras

La escritora francesa Frédérique Audoin-Rouzeu (París, 1957), la reina del género negro en Europa bajo el seudónimo Fred Vargas, ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, un galardón que recae así por primera vez en la literatura francesa y por séptima ocasión en una mujer. El jurado del premio, al que optaban 35 candidaturas procedentes de veintiún países, ha destacado que su obra encarna la revitalización de un género como la novela de intriga, como ella prefiere denominarlo, y que su escritura "combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés".

En sus novelas, añade el jurado, "la Historia surge como metáfora de un presente desconcertante" y muestra la sociedad "como un misterioso y complejo ecosistema" a través de una obra marcada por la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación "que abre al lector horizontes literarios inéditos".

Arqueozóologa e historiadora medievalista y tan omnipresente en las librerías como esquiva en actos sociales y medios de comunicación, tomó su seudónimo del personaje de María Vargas que encarnó Ava Gardner en "La condesa descalza" tras ser adoptado primero por su hermana gemela, Jo, para su carrera como pintora. Hija del escritor surrealista Philippe Audoin y propuesta para el galardón por el exministro Gustavo Suárez Pertierra, ha publicado, al margen de ensayos científicos, una veintena de novelas de las que doce forman parte de la serie protagonizada por el comisario Adamsberg, que resuelve los misterios más por intuición y sensibilidad que por capacidad analítica o técnica detectivesca.

"Nunca me he sentido escritora. Puedo pasar semanas sin pensar en mis libros. Hasta el día en que me digo: 'Fred, hace un año que no escribes, ¡quizá haría falta que despiertes!'. La escritura sigue siendo una escapada", decía en 2008 a la revista francesa Télérama. Tras especializarse en la peste bubónica con su tesis doctoral en Historia, ha dedicado gran parte de su vida profesional a rastrear en los restos de animales para desenmarañar el pasado mientras dedicaba sus vacaciones a escribir sus novelas y dejaba las correcciones para las Navidades con la ayuda de su gemela Jo.

Pese a una timidez que le lleva a no firmar autógrafos y a comparecer en contadas ocasiones ante los periodistas, Vargas aseguró en 2009 durante su participación en la Semana Negra de Gijón que entendía la literatura como "un medicamento contra la angustia" y que la diferencia de géneros respondía a las necesidades del mercado. A su juicio, toda la literatura puede sintetizarse en el planteamiento de un problema que encuentra una solución, un esquema que requiere de "musicalidad" para que funcione y que es aplicable a todos los géneros literarios con la única diferencia del tipo de conflicto que abre la historia y que "son etiquetas que sirven para clasificar los libros en las estanterías de los comercios".

Vargas es también una mujer de firmes convicciones políticas que le llevaron a apoyar al antiguo miembro de las Brigadas Rojas Cesare Battisti, condenado en Italia por cuatro asesinatos y asilado en Brasil, así como la candidatura en las elecciones europeas de 2009 del líder del Mayo francés Daniel Cohn-Bendit.

El galardón de las Letras de 2018, que había concitado aún mayor interés tras la decisión de la Academia sueca de no conceder este año el Nobel de Literatura, recayó en 2017 en el poeta polaco Adam Zagajewski, que sucedió así a autores como John Banville, Antonio Muñoz Molina, Leonard Cohen, Paul Auster, Claudio Magris, Arthur Miller, Doris Lessing, Augusto Monterroso o Günter Grass.

Este ha sido el quinto premio en fallarse en esta XXVIII edición de los galardones, dotados con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros, diploma e insignia acreditativa, tras los concedidos a los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Welicki, al cineasta Martin Scorsese, a la periodista Alma Guillermoprieto y A la ONG Amref Health África.