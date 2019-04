La actriz Charlize Theron presenta en Madrid 'Fast and Furious 8'

Su papel en Mad Max le ha consagrado como mujer de armas tomar, pero Charlize Theron lleva más de una década repartiendo de lo lindo y en breve le veremos cómo una agente secreta tan sensual como peligrosa. No extraña entonces que en 'Fast and Furious 8' haga de villana.

"Las mujeres más fuertes que he encarnado como Furiosa todas son así porque tuvieron que a sobrevivir. A veces estas mujeres son las más vulnerables", apunta Charlize Theron.

Pues su nueva chica mala es una vengativa ciberterrorista. Así que pregunta: ¿le da miedo que le pirateen su vida privada y su móvil como a otras actrices?. "Soy la persona más aburrida para hackear. Mi teléfono consiste en fotos de comida y de mis hijos. Aún así me solidarizo con estas mujeres que han sido violadas en su intimidad. Porque es una verdadera violación", contesta.

Palabras serias de una mujer que en 'Fast and Furious' no toca un volante y a la que sólo le falta dirigir, aunque reconoce que no es una pasión que tenga ahora mismo. Pero tratándose de Charlize Theron, nunca se sabe.