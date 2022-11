Karlos Arguiñano ejerce de periodista entrevistándose a sí mismo: "Yo digo lo que mucha gente piensa en casa y no dice"

Karlos Arguiñano, el cocinero de Antena 3, presenta su noveno libro con editorial Planeta. Desde 2014, su libro anual de recetas ha superado el millón de libros vendidos y es, como cada año, una de las publicaciones más esperadas para las Navidades. Tras 34 años cocinando y más de 7.000 programas de televisión, Karlos Arguiñano le ha confesado a un equipo de Antena 3 que le gustaría ser periodista por un día, poder hacer una entrevista. Y el elegido para su estreno como entrevistador va a ser él mismo: Arguiñano.

Arguiñano le ha contado a Karlos que el nuevo libro cuanta con 600 nuevas recetas, nunca antes publicadas, y que ha ido cocinando en sus programas de Antena 3, "Cocina abierta de... Karlos Arguiñano". "Todas son recetas sencillas, fáciles, baratas y con las que todo el mundo va a triunfar. Todas salen porque las he cocinado yo antes, y si no sale, pago yo la ronda".

Arguiñano se ha autoconfesado que "sin el humor no se puede vivir". Los chistes que cuenta a diario en su programa le "dan la vida": "Mi padre era también muy gracioso y la gente dice que se divierte conmigo".

El novel periodista ha querido ser incisivo, consigo mismo, y Karlos ha comentado a Arguiñano "que no te muerdes la lengua, a veces largas". "Yo digo lo que mucha gente piensa en casa y no dice" ha respondido. "Yo tengo un espacio donde puedo hacerlo. ¿Cómo no voy a decir 'no' a la guerra? ¿O a la fabricación de armas? ¿No se puede gastarse dinero en otra cosa?".

La entrevista ha acabado con cordialidad mutua aunque Arguiñano le ha espetado que "mejor zapatero a tus zapatos. No ha estado mal pero a ver sí crees que te vas a ganar la vida ahora haciendo preguntitas". Karlos le ha respondido que le dejen "de vez en cuando, hacer de periodista".

Pese a la buena sintonía, ambos han pugnando por llevarse a casa el nuevo libro: 'Karlos Arguiñano, Cocina fácil y rico'.