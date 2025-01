Karla Sofía Gascón denuncia que su nominación al Oscar ha estado acompañada de "amenazas y vejaciones"

La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de 'Emilia Pérez', ha denunciado que su nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz protagonista, ha estado rodeada de "insultos, amenazas y vejaciones".

En las nominaciones de la 97.ª edición de los Oscar ha sonado con fuerza el nombre de la intérprete española, que se ha convertido en la primera actriz trans en optar a una de las emblemáticas figuritas de oro. Sin embargo, esta victoria personal y este avance social, se ha visto opacado por las actitudes "de personas, retrógradas o con poca capacidad mental".

"Hay una lucha de personas, retrógradas o con poca capacidad mental, que están en contra de la libertady del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria. La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones", ha declarado la actriz en una rueda de prensa celebrada en Uruguay.

A pesar de todo, la intérprete no se ha alterado y ha asegurado que "de momento", lo sucedido le da "igual". A su vez, ha solicitado "a cada uno de los que están así que me demuestren de manera fehaciente que no soy una señora y una actriz que no merece este reconocimiento".

Gascón es una defensora activa de los derechos de las personas trans y ha recibido varios premios por su activismo, incluyendo el Premio Arcoíris y el Premio Trailblazer de Elle. Es más, denunció un comentario transfóbico de Marion Maréchal, líder de la extrema derecha francesa, y se comprometió a donar cualquier sanción económica a organizaciones LGTB+.

La trayectoria de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón, de 52 años, nació en Alcobendas, Madrid, el 31 de mazo de 1972. La actriz estudió interpretación para cine en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid).

A finales de los años 80, comenzó su carrera en televisión y publicidad, participando en diversos programas y series. En 1994, fue la voz de varios títeres en 'La Tele es Tuya Colega' y luego obtuvo su primer papel importante en la nueva versión de 'La Revista El águila de fuego'. Trabajó también en Italia con Canale 5 y RAI en programas como 'Solletico' y 'Gomma Piuma'.

En España, destacó en la serie 'El súper', donde interpretó a Guillermo, un auxiliar de vuelo. Luego participó en otras series diarias como 'Calle nueva' y 'El pasado es mañana'.

En 2009, se mudó a México, donde ganó notoriedad al interpretar a Branko en la nueva versión de 'Corazón salvaje', por la que fue nominada a actor revelación. En 2010, actuó como Jorge Jauma en 'Llena de Amor'. En 2011, tuvo una aparición en la serie 'Una familia con suerte' y en 2013 participó en la exitosa película mexicana 'Nosotros los Nobles'.

Entre 2012 y 2014, trabajó en 'El señor de los cielos' y en varias series de Televisa, como 'Hasta el fin del mundo' y 'Como dice el dicho'. También grabó la serie 'Morena' en Guatemala.

En 2018, publicó su libro 'Karsia. Una historia extraordinaria', donde reveló su identidad de género como mujer trans y adoptó el nombre de Karla Sofía. En 2022, participó en 'Rebelde' y en Masterchef Celebrity México.

En 2024, estrenó en Cannes la película 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard, donde interpretó a un narco transgénero, papel que le valió el premio a la mejor actriz en Cannes. El año pasado también recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Otros galardones a 'Emilia Pérez'

El thriller musical 'Emilia Pérez' ganó cuatro Globos de Oro en las siguientes categorías:

Mejor película - comedia o musical.

Mejor actriz de reparto - a la intérprete Zoe Saldana.

Mejor canción original - a Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard por la canción "El mal".

Mejor película de no habla inglesa.

En el festival de Cannes ganaron dos palmas de oro: mejor actriz y premio del jurado. Finalmente, en los premios del Cine Europeo EFA, se hicieron con cinco galardones:

Mejor película.

Mejor dirección, a Jacques Audiard.

Mejor actriz, a Karla Sofía Gascón.

Mejor guion, a Jacques Audiard.

Mejor montaje, a Juliette Welfling.

