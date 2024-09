Kapo, de ganar limosnas cantando a camioneros a las listas de éxito mundial: "Me tocaba ser un hombre y yo era un niño"

Hace 20 años, Juan David Loaiza era un niño de 7 años de El Cabuyal, un pequeño de Candelaria en Colombia, que ayudaba a cargar los camiones de gasolina en la estación de servicio de su cuñado. No era la gasolina a la que se refería Daddy Yankee en su ya mítico tema de 'reggaeton clásico' que sonaba en las radios, si es que el reggaeton puede ser tal cosa. Su gasolina era real, y este trabajo era la forma de ayudar en la economía de una familia humilde. Pero ya por aquella época, nos cuenta, pegaba cosas a su mono de trabajo para parecerse a un mariachi y cantaba canciones de música popular en las cabinas de los camioneros a cambio de un puñado de monedas. 'De qué te las picas', de Giovanny Ayala, era una de sus favoritas.

A los 13 años vendió su "motico" y se fue a la capital, a Bogotá, a probar suerte con lo de la música. Como excusa, intentó sacarse una carrera de comunicación social, pero dice que él nunca quiso ponerle el micro a las estrellas, sino ser una estrella.

Hoy es Kapo, y va camino de conseguirlo. Sus dos últimas canciones acumulan más de 200 millones de reproducciones en Spotify. Este verano, sus temas han sonado más que en los últimos 15 años. 'Ohnana' se ha colado en las listas de éxitos a nivel mundial y ahora visita España para seguir creciendo.

Entrevistamos a Kapo

PREGUNTA: ¿Kapo…o Juan David?<="" p="">

RESPUESTA: En mi casa me dicen de las dos formas. Mi mamá me dice Kapo y cuando se enoja, Juan David.

P: Tus inicios no fueron fáciles.

R: Lo que hacía era vivir de los shows en las discotecas, cantaba los covers de Manuel Turizo, de Daniel Ocean, de Don Omar. Todas las canciones que en ese momento estaban sonando. Era lo que se conoce como tarimero. En el show que mejor me iba me pagaban 500.000 pesos, que son como 120 euros más o menos. Pero lo más habitual era que me pagaran 150 lucas, poco más de 30 euros. Gracias a Dios me iba bien, tengo carisma y conectaba, pero de ese mundo oscuro de las discotecas yo lo único que puedo decir es que la noche es complicada. Después de las 12 de la noche nadie se hace responsable de nadie ni de nada de lo que pase. Yo tenía 16 añitos y en ese tiempo me tocaba ser un hombre y yo era un niño de un pueblito. Me tocó navegar… pero no quiero victimizar con eso, ¿me entiendes? Venimos de abajo pero no trato de que solamente ese sea el foco. “Pobrecito, pobrecito… nadie. Aquí todo el mundo es capaz”.

P: Y ahora de gira y de promo por España ¿Qué se te viene a la cabeza?

R:Mucha gratitud, hermano, porque de una u otra manera todo lo que se hizo, todo lo bueno y todo lo malo mereció la pena. El resultado después de 15 años es la conexión con el público y a mis 27 años todavía me siento fresco. Siento que llegar aquí a España y sentir el amor de todos los españoles y ver que les gusta mi música… siento que tenemos algo para contar y tenemos algo para inspirar a la gente y mostrar que uno puede venir de donde sea y encontrarse en muchos mundos. Mi mamá, Orfe, dice que está muy orgullosa de mí. Siempre ha querido que cumpla mis sueños aunque no sabe realmente cuáles son.

P: Ni en tus mejores sueños podrías haber pensado hace unos meses que cantarías ante un Bernabéu lleno, junto a Karol G.

R:Era la primera vez que yo venía a España. Llegar y ver a un estadio como el Bernabéu con tantas personas… personas de otro país, ¿me entiendes? Y la música conectó aquí tanto en los latinos como en la gente de acá. Eso para mí fue muy gratificante porque a la hora de salir a cantar y ver que toda la gente se sabía el tema… sentí que la gente se la gozaba y que me estaban esperando de una u otra manera porque los acompañé en su verano, ¿me entiendes?

P: ¿Dónde te gustaría cantar en España?

R: Me llama la atención mucho Mallorca, me han hablado mucho de Mallorca. Me han hablado mucho de… hay una isla, ¿cómo es? Islas Canarias. Sí. Me han hablado mucho de Canarias, me han hablado mucho de Tenerife… Estuve en Valencia con Maluma, en Barcelona con Ryan Castro. La mayoría de presentaciones que he tenido aquí en España me han dejado muy contento.

P: Eres un artista de música urbana, pero eso es muy amplio ¿cuál dirías que es tu estilo?

R:Mi estilo es fresco y la gente me dice que mi música le da paz. Yo siento que es muy auténtica, muy original, soy muy yo. En mis letras cuento lo que realmente quiero que sepan de mí y de lo que se van a sentir identificados.

P: ¿Con qué artista español te gustaría colaborar en una canción?

R: Con C-Tangana, con Rels B, Omar Montes. C Tangana me vuelve loco desde hace muchos años. Y Rels B también ha sido uno de los artistas que me ha inspirado también. Espero en algún momento verlo. Les quiero dar mi respeto y si de repente están puestos para hacer una colaboración yo estaría muy contento.

Kapo está orgulloso de que su música sea "responsable". Cree que hacen falta letras respetuosas y sin violencia en una industria musical poco acostumbrada a transmitir valores. Que no solo de lo obsceno vive la música urbana. Que también hay sitio para las "cosas bonitas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.