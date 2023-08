Insultan a Iñaki López y Andrea Ropero al grito de "rojos de mierda"

Los periodistas de La Sexta, Iñaki López y Andrea Ropero, vivieron este sábado un desagradable incidente cuando se encontraban paseando por las calles de Bilbao.

En un mensaje publicado en Twitter, el presentador de 'Más Vale Tarde' ha explicado que estaba paseando por las inmediaciones de la plaza de toros de Vista Alegre cuando varias personas que salían de presenciar las actuaciones de El Juli, Paco Ureña y Roca Rey les gritaron "rojos de mierda".

"Rojos de mierda nos ha gritado un grupo de aficionados taurinos que salía de la plaza de Vista Alegre, Bilbao. Andrea Ropero les ha lanzado un pícaro beso acompañado de un simpático guiño, ha escrito el periodista.

En incidente no ha ido a más y el periodista ha decidido tomárselo con humor utilizando un gif para escenificar la escena. Ambos profesionales han recibido el apoyo de sus seguidores.

Agresiones a periodistas

Numerosos informes y estudios confirman que las amenazas afectan de forma desmedida a las mujeres periodistas y a quienes representan a grupos minoritarios. En 2020, la UNESCO encargó una encuesta a más de 900 periodistas de todo el mundo sobre sus experiencias de violencia en Internet. El 73 % de las 625 mujeres periodistas encuestadas afirmaron haber experimentado violencia en línea durante su trabajo.

Brutal agresión a una periodista rusa en Chechenia

La conocida periodista rusa Yelena Milashina, del periódico Novaya Gazeta, fue atacada brutalmente en Chechenia. A la mujer le han roto los dedos, golpeado y rapado la cabeza. Ella y el abogado Alexander Nemov fueron atacados cuando se dirigían a Grozny, capital de la región. Fueron hombres armados y enmascarados quienes les agredieron.

Milashina y Nemov iban a asistir a una audiencia judicial en el caso de una mujer que pensaban que estaba siendo perseguida injustamente por un tema político.

"Fue un secuestro clásico... Lo sujetaron (al conductor), lo tiraron de su auto, subieron, agacharon la cabeza, me ataron las manos, me arrodillaron allí y me pusieron una pistola en la cabeza", revelo Milashina a un funcionario de derechos humanos checheno en declaraciones recogidas por Reuters.