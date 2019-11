El impresionante mural de Greta Thunberg realizado con pintura 100% ecológica

Más información Streaming del viaje de Greta Thunberg para asistir a la Cumbre

El artista argentino Andrés Pereoselli ha dibujado a la activista Greta Thunberg en un mural de 15 metros en una fachada de un edificio de San Francisco, días antes de la Cumbre del Cambio climático que se celebrará del 3 al 12 de diciembre en Madrid.

El artista señala que la imagen "no es un tema político, es un tema humano, no importa lo que piensen de ella, este mural es para amplificar su mensaje, el cambio climático es real y si no hacemos algo hoy mismo, no hay futuro para las generaciones venideras".

La pintura utilizada es 100% ecológica, según reconoce el artista. La iniciativa fue propuesta por una organización 'oneAtmosphiere', quienes financiaron el proyecto.

La joven Greta Thunberg se encuentra de camino a España, en un catamarán con una familia, para llegar a la Cumbre en Madrid.