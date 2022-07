El icónico Tomorrowland marca la vuelta de los grandes festivales tras la pandemia

Los festivaleros llegan desde todos los puntos del planeta hasta Tomorrowland. Desde la organización nos aseguran que se juntan jóvenes más de 200 nacionalidades, muchos de ellos portando la bandera de su país a la espalda, algo que ya se ha convertido en una tradición.

Antena 3 Noticias ha querido estar presente para relatar como se vuelven a llenar las pistas de baile del famoso parque De Schorre, en la localidad belga de Boom, a medio camino entre Bruselas y Amberes.

El primer día de estreno ha tenido mucho color español. Por primera vez, un artista de nuestro país, ha logrado colarse en el escenario principal de Tomorrowland, la cima de la música electrónica. Se llama B Jones, de Jaén, 38 años. Hemos hablado con ella, justo al terminar el show. "Se me ha parado el mundo, llevo tanto tiempo soñando con este momento. Hoy he cumplido un sueño. Durante 11 años he visualizado este momento. Y cuando estaba ahí arriba, solo miraba a la gente saltar y bailar y les daba las gracias", nos cuenta emocionada la DJ Beatriz Martínez.

"Espero que este paso abra camino a muchas otras mujeres"

Una primera vez que ha tenido un punto mayor de dificultad porque B Jones hace solo tres días se rompió un dedo del pie. "Estaba ensayando el show de Tomorroland en mi casa, en el set. Yo me meto tanto en el papel, que cuando saltaba me di un golpe con una mesa y me rompí el dedo. Se me quebró completamente y tuve que ir al hospital a que me lo colocaran. Me dijeron que hiciera quince días de reposo pero eso es imposible, tenía que venir a Tomorrowland!!". Antena 3 da fe de que eso no le ha impedido saltar y botar sin parar para animar a los festivaleros que coreaban sus temas.

B Jones también ha querido resaltar el orgullo que siente porque sea una mujer la primera que haya conseguido pinchar en el MainStage de uno de los festivales más importantes del mundo. "Estoy especialmente orgullosa, porque este mundo parece que es solo para los hombres… espero que este paso abra camino a muchas otras mujeres en el mundo de la música que hacen un trabajo fabuloso", nos dice.

Hacía más de dos años que no se celebraban eventos masivos de esta magnitud. Se esperan 600.000 personas durante los 3 fines de semana. Un reencuentro que ha vuelto sin restricciones COVID pero siendo consciente de que los contagios están subiendo en media Europa. Los organizadores nos cuentan que cruzan los dedos para que no ocurra nada y todo se desarrolle bien. Lo que es seguro es que la cita Tomorrowland marca la vuelta de los grandes festivales de música electrónica tras la pandemia.