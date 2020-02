Hace unos días que comenzó Año Nuevo Chino 2020, que comenzó el pasado sábado 25 de enero con la Rata de Metal como protagonista. En el horóscopo chino, cada animal representa una época. Aquí puedes consultar las predicciones para el mes de febrero:

Rata (Los nacidos en 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1948, 1936): Al ser tu año ganarás fuerza mental para enfrentarte a los retos que te pone la vida. En el amor, puede que este sea tu mes de suerte y encuentres pareja. Además no tendrás ningún problema de salud.

Buey (Los nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009): Este mes tendrás buena suerte y tu carrera profesional comenzará a despegar. En las relaciones, deberás ser sincero o llegará una crisis.

Tigre (Los nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010): Febrero será un mes de estabilidad financiera. En cuanto a la salud, podrás estar expuesto a alguna enfermedad por lo que deberás tener cuidado.

Conejo (Los nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011): En el terreno profesional recibirás un reconocimiento por tu trabajo. En el amor, puede que este encuentres pareja. ¡Ten cuidado con los resfriados!, corres el riesgo de padecerlo.

Dragón (Los nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012): Este mes tus finanzas no sufrirán ahogos, así que no trabajes mucho que puede que te acarree algún que otro problema de salud.

Serpientes (Los nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013): Febrero será un mes de suerte en el amor. Deberás tener cuidado para no ser estafado en una inversión financiera.

Caballo (Los nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014): Tendrás que tomar precauciones para evitar una enfermedad intestinal o estomacal. En el terreno profesional, experimentarás un progreso.

Cabra (Los nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015): Febrero será un mes de mala suerte, por lo que es aconsejable que no dejes el trabajo y que no te arriesgues hacer inversiones. En cuanto al amor, no correrás ningún riesgo.

Mono (Los nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016): La suerte estará de tu lado, especialmente en el terreno profesional. Si estás soltero, encontrarás la persona adecuada.

Gallo (Los nacidos en 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017): Este mes tienes prestar atención a la salud y realizarte chequeos médicos.

Perro (Los nacidos en 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018): Tu economía mejorará considerablemente. Además te encontrarás en un buen momento de salud, pero ten cuidado con beber o comer demasiado.

Cerdo (Los nacidos en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 y 2007): Deberás esforzarte al máximo en el trabajo. Tendrás que cuidar tu salud y evitar coger frío.