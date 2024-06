'Hit man. Asesino por casualidad', 'Ex maridos' o el regreso de Will Smith con 'Bad Boys 4' protagonizan los estrenos de cine

Tras el bofetón a Chris Rock en los Óscar de 2022Will Smith quiere volver a lo alto de la taquilla con 'Bad boy. Ride or die'. Aunque no se lo va a poner fácil uno de los actores de moda en Hollywood, Glenn Powell, que se ha aliado con el director Richard Linklater en 'Hit Man. Asesino por casualidad'. Pero, ¡ojo!, que por la cartelera también asoma Antonhy Hopkins dando vida a Freud o la perrita Lassie. Una semana más hay mucha oferta en los estrenos de cine ¿te apuntas a un repaso rápido de lo más destacado?

Bad boys. Ride or die

Will Smith vuelve a los cines con la cuarta entrega de 'Bad Boys', Dos policías rebeldes, una 'buddy movie' de acción sin freno y humor que le ha dado éxito en el pasado. Adil El Arbi y Bilall Fallah, que dirigieron la anterior entrega en 2020, vuelven a ponerse a los mandos de esta saga que lanzó en los 90 Michael Bay y que exprime al máximo la química entre Smith y su compañero de batallas, Martin Lawrence.

Hit Man. Asesino por casualidad

Original película de un profesor que trabaja para la policía haciéndose pasar por asesino en serie es 'Hit Man. Asesino por casualidad'. Detrás de este título, que está basado -o eso dicen- en una historia real, está el prolífico director Richard Linklater, responsable de títulos como 'Boyhood' o la trilogía 'Antes del amanecer' y el actor de moda Glenn Powell, que se dió a conocer con 'Top Gun: Maverick' y este año ha dado el pelotazo con la comedia romántica 'Cualquiera menos tú'.

Ex Maridos

Un divorcio ya mayor, un viaje de padre e hijos...'Ex maridos' es una interesante reflexión sobre separaciones, unión familiar y cariño. El director estadounidense Noah Pritzker cuenta con el veterano actor ha fichado a Griffin Dune como protagonista de esta comedia que retrata la crisis vital de un padre que a los 60 años debe reinventarse.

Paradise is burning

Película indie sobre jóvenes sin supervisión paterna con buenas interpretaciones es 'Paradise is burning'. Esta película ganadora del premio a Mejor dirección en la sección Horizontes del Festival de Venecia, para la sueca Mika Gustafson cuenta la historia de tres hermanas de entre 7 y 15 años viven solas después de que su madre las abandone. Cuando los servicios sociales exigen una reunión familiar, la hermana mayor, Laura, pone en marcha un plan para encontrar una sustituta para su madre.

La última sesión de Freud

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial y del final de su vida, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, al que da vida el reconocido intérprete Anthony Hopkins, invita al escritor C.S. Lewis a un debate sobre la existencia de Dios, un encuentro en el que abordan grandes cuestiones y chocan en temas como el amor, el sexo o el sentido de la vida. Dirigida por Matt Brown, la película imagina un encuentro que nunca se produjo entre un Freud anciano y enfermo y el autor de 'Las crónicas de Narnia', mientras la guerra con Alemania se hace inevitable.

Los peores

Entre redes sociales, decepciones amorosas, drogas y sexo por internet, Lise Akoka y Romane Gueret retratan en su ópera prima la crudeza y lo disfuncional del entorno en el que viven cuatro adolescentes seleccionados para el rodaje de una película. 'Los peores' se alzó con el Gran Premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes de 2023, la segunda sección más importante del certamen.

Lassie. Una nueva aventura

Un clásico recuperado es la perrita Lassie. La collie muy popular en la ficción entre los años 40 y 70 -tuvo una serie durante más de dos décadas- tiene nuevas aventuras para el público más pequeño. El director alemán Hanno Olderdissen dirige esta nueva entrega donde la mítica perra se embarca esta vez en una misión de rescate junto a su mejor amigo, Flo, para descubrir qué hay detrás de unas misteriosas desapariciones de varios perros de pedigrí.