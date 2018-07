Una harina que revoluciona los sabores

'En este sobre de 100 gramos de harina hay una pierna de cordero lechal'. Lo dice Firo Vázquez, creador junto a la Universidad de Murcia de estas particulares harinas. 'Cualquier plato que se nos ocurra lo hacemos, se lo llevamos a la universidad y ellos lo pulverizan, lo someten a un proceso mecánico y de investigación, y lo convierten en harina. Lo único que le añadimos es un poco de almidón para que se comporte como una harina'.

A partir de aquí la imaginación del cocinero se dispara. Con ellas se pueden hacer bizcochos, panes, croquetas, rebozados o churros, como éste de cebolla. Hacemos la prueba. Los clientes lo dicen.

"Es una croqueta de cordero pero sin llevar cordero. La verdad es que sí sabe. Me ha sorprendido la croqueta de fabada que no me lo esperaba. Y luego ya lo del churro ha sido impresionante" Cualquier plato se puede convertir en harina.

'Hemos hecho tortilla de patata, paella, bacalao al pil pil, cualquier plato que se nos ocurra'. Harinas que saben como los platos de los que proceden pero además conservan más propiedades.' No solamente tenemos todos los aromas y sabores, sino que además tenemos todos los nutrientes del plato del que procede'. Harinas originales para platos diferentes.