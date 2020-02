Gwyneth Paltrow cuelga una alarmante foto por el coronavirus y las redes se le echan encima

La actriz Gwyneth Paltrow vuelve a estar en el centro de la polémica tras subir a Instagram una foto que le está costando muchas críticas por su alarmante mensaje en plena crisis por el coronavirus.

La intérprete sale en un avión con una mascarilla puesta y escribe: "En ruta a París. ¿Paranoica? ¿Prudente? ¿En pánico? ¿Plácida? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Paltrow va a seguir adelante y va a dormir con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película. Hay que mantenerse a salvo. No te des la mano. Lávate las manos con frecuencia".

Paltrow se dirige a la Paris Fashion Week y no parece demasiado tranquila después de que Francia haya confirmado dos muertes por el virus.

La actriz hace referencia a la película 'Contagio', dirigida por Steven Soderbergh en la que da vida a Beth, quien se contagia de un virus letal en un casino de Hong Kong y la enfermedad se propaga por todo el planeta.

A pesar del texto angustioso, la letalidad del virus es baja, similar a la de la gripe. De hecho, el portavoz de emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha subrayado que "no tiene ningún sentido" utilizar mascarillas para evitar el contagio: "el uso de estas sí puede ser interesante en la población que tiene sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo este preocupada por si tiene o no mascarillas en casa".