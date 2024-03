Gonzalo Giner presenta su novela, 'La sombra de los sueños', entre caballos cartujanos en Jerez

"No me lo puedo creer", es lo que exclamará el lector con el final del libro 'La sombra de los sueños'. Al menos eso nos asegura su autor, Gonzalo Giner. De hecho, durante la presentación de su novena novela, el escritor no podía responder a la pregunta de los periodistas sobre cómo surgió la idea de escribir esta historia porque destriparía su sorprendente final. Un final tan inesperado, que el propio Giner pide discreción a los que ya lo hayan descubierto.

De la figura histórica de Saladino y de su amor a los caballos, parte una trama de ficción que tiene todos los ingredientes para enganchar hasta la última página. "Vamos a encontrar una historia llena de aventuras, de acción, de pasión, de conspiraciones, de huidas...".

El autor cuenta a Antena 3 Noticias que se trata de una novela coral, con cinco personajes principales, que discurre entre los siglos XII, la época de Saladino, y los siglos XX y XXI, cuando se desarrolla la trepidante trama.

Un emir adinerado va a tratar de cumplir un sueño un tanto oscuro. Para ello, va a reclutar al resto de personajes: una ladrona ilusionista, un científico chino encarcelado, una zooarqueológa egipcia y a un veterinario, que es una eminencia en genética. "Nada va a ser lo que parece. Y algunos van a intentar enmascarar, confundir, equivocar al lector, porque igual tienen otras intenciones y no las vamos a descubrir hasta el final" asegura Gonzalo Giner.

La sombra de los sueños viaja por la historia y por el arte, pero también por diferentes culturas y países. Paris, Florencia, Egipto o Damasco, son algunas de las localizaciones de la novela.

Pero el punto de partida es el vínculo casi mágico que se forma entre jinete y caballo, entre Saladino y Shujae. Y así lo describe Gonzalo Giner en su nueva novela 'La Sombra de los sueños', "...y en ese momento entendió que sus almas se habían unido para siempre. Así se lo hizo saber".

Este madrileño, veterinario de profesión, ha querido rodearse de equinos cartujanos en la Yeguada de la Cartuja de Jerez de la Frontera para la presentación de su novela. Un escenario perfecto en el que se unen, al igual que en el libro, historia, sueños, ciencia y, por supuesto, caballos. "Estos animales, ya lo vemos, están siempre deseando relacionarse con nosotros y esa relación a nivel literario produce, si lo tratas de una manera cariñosa, verdadera magia", afirma el escritor.

Sinopsis de 'La sombra de los sueños'

Hay sueños que es mejor no cumplir.

Una historia repleta de acción, aventura y conspiraciones en torno a la figura histórica de Saladino.

Sarah Ludwig es una sofisticada ladrona de arte. Tras su último robo, un valioso Manet, contacta con ella el emir Jalid bin Ayub, un apasionado amante de los caballos que, conquistado por su talento, le pide ayuda para llevar a cabo un objetivo increíblemente ambicioso y arriesgado.

Para lograrlo, Jalid necesita emprender también una compleja excavación en una convulsa Siria y reunir el empeño de un hombre de ciencia, corto en escrúpulos y con escasos límites éticos a la hora de proceder. Solo así, el emir podrá hacer realidad una larga obsesión con la que pretende sorprender al mundo y reescribir el pasado: revivir a Shujae, la legendaria yegua del héroe musulmán más grande de la historia, Saladino.

¿Acaso son esas las únicas intenciones de Jalid o van mucho más allá? El éxito de su asombroso plan podría terminar siendo la pesadilla de muchos. Porque todo sueño también tiene su sombra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com