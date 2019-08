El festival Gigante 2019 celebra su sexta edición del 29 al 31 de agosto con cerca de 50 artistas. La Pista de Atletismo Fuente de La Niña de Guadalajara acogerá los cinco escenarios, una zona de camping, zona VIP y zona infantil.

Jueves 29 de agosto

Rozalén, Rayden, Cooper, Colectivo Panamera, Glitch Gyals, Nixon, Monterrosa, Wisemen Project, Claim, Uniforms, Carmencita Calavera, Tree House, The Veroñas, Arrebato Djs.

Viernes 30 de agosto

Sidecars, Zahara, La Habitación Roja, Embusteros, Ladilla Rusa, Eva Ryjlen, Floridablanca, Julieta 21, Of Moths and Stars, Glotón, Detergente Líquido, Octubre Polar, Captains, The Morgans, Di Yei Yei, Dj Beard, Arrebato Djs.

Sábado 31 de agosto

Carlos Sadness, We Are Scientists, Second, Depedro, Shinova, Los Vinagres, Las Chillers, Beluga, Novio Caballo, Última Experiencia, Yo, estratosférico, The Garlic Phantoms, Hickeys, Bauer, Surflamingo, Ángela González, Tripulante y Crucero, Flor de Canela, Superframe VDJ, Arrebato Djs.