La Generalitat Valenciana autoriza celebrar el Arenal Sound en Burriana

La Generalitat Valenciana ha autorizado la celebración del festival de música Arenal Sound en Burriana, el más multitudinario de España y del que se desconocía la ubicación tras varias decisiones judiciales ante quejas vecinales, y que ahora tendrá además dos subsedes, una en Nules y otra en Vila-Real.

Así lo han comunicado oficialmente el Gobierno valenciano, los ayuntamientos implicados y la organización en una rueda de prensa conjunta celebrada en Castellón. El festival se celebrará del 2 al 7 de agosto en Burriana y, por primera vez, contará con dos escenarios adicionales y de acceso gratuito, uno en Nules (con artistas como Siberian Wolves, Dulce Pájara de Juventud, Sexy Zebras, Meganimals y Vincent Valera) y otro en Vila-Real (con Full, Señor Presidente, Bastiaan o Monterfuji).

Por los escenarios principales de Burriana pasarán este año Two Door Cinema Club, Crystal Fighters, The Hives, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, Kodaline, Vitalic, Love of Lesbian, Fangoria, Izal, Manel o La Gran Pegatina.