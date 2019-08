Entre el 15 y el 24 de agosto Málaga acoge la que es, junto con la Semana Santa, la gran fiesta de la ciudad andaluza. Estos nueve días tiene lugar la feria de la capital de la Costa del Sol. Y este año por primera vez esta fiesta se alarga más allá de la semana habitual. Serán nueve días llenos de eventos y conciertos que servirán para hacer las delicias, no sólo de los malagueños, sino de la multitud de turistas, que se acercaran a la ciudad andaluza para vivir la feria.

Actuaciones musicales

La feria de Málaga comenzará con el clásico espectáculo de fuegos artificiales en la playa de la Malagueta cuando llegue la medianoche. Posteriormente el programa de conciertos de este 2019, lo abrirá Huecco.

El día 16 Dj René Jesús Sánchez & Gluten Free, serán los primeros en deleitar a todos los que a partir de las 22:30 se encuentren en la Explanada de la Juventud, situada a escasos metros del recinto ferial

Este mismo día los amantes de la música más tradicional tendrán también la oportunidad de escuchar en la Caseta Municipal de Flamenco y Copla, a partir de las 23:00 h. a Pepe de Campillos, Niño Chaparro y Antonio Montilla.

En el segundo día de feria será el turno de Money Makers, Cherry Booms y Señor Mirinda en la Explanada de la Juventud, mientras el Auditorio Municipal abrirá sus puertas para a partir de las 22:30 h. albergar las actuaciones de Justo Gómez y Andy y Lucas.

Durante el día 17 también habrá espacio para los amantes de la música tradicional andaluza. La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla acogerá a partir de las 22.30 horas, la Semifinal XII Certamen de Canción Española «Ciudad de Málaga»

Llegará entonces el primer sábado de feria. Momento en el que será el turno para que los amantes de la música electrónica disfruten de DJ René y DJ Vicman Romero & Mike Sildavia en la Explanada de la juventud. Los que ese día vayan al auditorio podrán ver las actuaciones de Manolo Sarria y ZENET.

Por último los amantes del flamenco tendrán en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla a partir de las 23.00 horas, las actuaciones de Bonela, Cuadro Flamenco Gema Garcés y Lola García.

El domingo de feria la Explanada la ocuparan DJ Juanjo Vergara y José del Rico, en el Auditorio actuarán Rocío Alba, Pascual González y Cantores de Híspalis. Mientras la Caseta del Flamenco y la Copla ablegará las actuaciones de Chelo Soto, Rafael Sánchez y Raquel Framit.

La segunda semana de la Feria de Málaga comenzará con las actuaciones de Art&Caina-Quarantine-Living Camboya y Freeska Málaga Ensamble en la Explanada de la juventud. En el auditorio será el turno de Dani Márquez y Rosario Flores. Por último los amantes del flamenco y la copla podrán deleitarse con Manuel de la Curra, Macarena Albarracín y Antonio Merchán.

El día 20 será el turno en la Explanada de la Juventud para Toba Gutiérrez-Same Fire-Malagrieta y Rayka. La caseta del Flamenco y la Copla acogerá las actuaciones de Isabel Guerrero, José Chamizo y Mar Montilla.

El miércoles 21 Fauces-La sudadera del Manager-La Ley de Flavia y La Dstyleria actuarán en la Explanada de la Juventud. Mientras, Suspiros de España con María José Santiago actuará en el Auditorio y el II festival de Baile Flamenco de Escuelas de Málaga tendrá lugar en la Caseta de Flamenco y Copla.

Loudly, Sacro Requiem y Musicómanos actuarán el jueves en la Explanada. Mientras, Mortay y Camela deleitaran a los presentes en el Auditorio, y Rocío Santiago, Juanma y Tamara Jerez a los presentes en la Caseta de Flamenco y Copla

El segundo viernes de la Feria la Explanada la ocuparán We are not DJ’S y Les Castizos. Mientras, el auditorio albergará las actuaciones de Dry Martina, Anny B Sweet y Triángulo de Amor Bizarro. Por último, en la Caseta de Flamenco y Copla tendrá lugar la final del XIII Certamen de Canción Española «Ciudad de Málaga».

La Explanada de la juventud la cerrarán en el último día de feria las actuaciones de We are not DJ’s y Georgina, mientras los últimos en cerrar el Auditorio a partir de las 23:00 h. serán David de María y María Peláe. Por último los que actuarán en la Caseta de Flamenco y Copla van a ser Chato de Málaga, José Ortiz y Celia.

Eventos culturales

Cada día habrá actuaciones en directo de artistas locales en las principales plazas del centro histórico de Málaga.

El jueves habrá una romería hasta la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria desde el Ayuntamiento de Málaga.

El último día de feria habrá una cabalgata histórica que representará la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga desde la Plaza de la Aduana, pasando por Císter, Calle Larios, Plaza de la Constitución, Calle Granada hasta la Hermandad de Estudiantes en la Calle Alcazabilla.

Por último cabe decir, que como todos los años durante la Feria de la Capital de La Costa del Sol, el coso de La Malagueta albergará corridas de toros a partir de las 19:30 los primeros cinco días de la Feria de Málaga.