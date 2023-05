Eurovisión 2023, en directo: Posición de España con Blanca Paloma, horario y actuaciones

La previsión de lluvia no ha evitado que el centro de Elche y la pedanía de El Altet ya sigan el camino de su vecina Blanca Paloma por Eurovisión 2023 a través de dos pantallas gigantes, que ya se han encendido, y que cuentan con pinchadiscos y servicio de barra a su alrededor para amenizar la espera. Aunque esta amenaza de tormenta ha obligado a cambiar de ubicación a una de las pantallas gigantes, la del centro de la ciudad y que ahora se encuentra en el polideportivo El Toscar y no en el parking de Candalix, Elche ha engalanado incluso la fachada del consistorio con imágenes de Blanca Paloma para arropar a la ilicitana y no se perderá esta cita.