Esta es la original felicitación de fin de año del Museo Nacional del Prado con la colaboración de Ana Belén

Las vísperas de Nochevieja están repletas de mensajes y felicitaciones originales por parte de conocidos, familiares e instituciones. Como no podía ser de otra forma, el Museo del Prado no ha perdido la oportunidad de felicitar el próximo año a todos los españoles con un vídeo que no ha dejado a nadie indiferente.

Esta original felicitación ha llegado de la mano de una de las cantantes más emblemáticas de nuestro país, Ana Belén, que ha cantado una emotiva versión de 'España camisa blanca' mientras recorría una de las salas más conocidas y relevantes del Museo del Prado, considerado uno de los más importantes del mundo. Parte de la atención del espectador se la ha llevado su imponente vestido rojo intenso, de manga corta, y su cabello suelto.

"El Museo del Prado desea lo mejor para 2025 con la canción 'España camisa blanca' interpretada por Ana Belén", han compartido desde el museo en una publicación de su cuenta oficial de X.

Aparte de la interpretación, también han subido el making off, es decir, el proceso detrás de las cámaras del "canto a la concordiay a la conversación para celebrar el final de 2024 y un comienzo esperanzador para 2025".

Ana Belén ofreció una actuación altruista en la Galería Central del Museo del Prado, interpretando a capella un emblemático himno, el pasado 27 de diciembre. Solo necesitó tres intentos para interpretar la pieza musical en este emblemático espacio.

La grabación fue realizada por el propio equipo audiovisual del museo. En el montaje final del vídeo se han intercalado planos de la cantante con planos detalles de algunas de las obras más emblemáticas de la institución, entre las que destacan: La rendición de Breda, Los fusilamientos del 2 de mayo y El Fusilamiento de Torrijos.

De todos los planos, el más emblemático ha sido el de Ana Belén admirando a las Meninas de Velázquez.

'España camisa blanca'

Este tema fue compuesto por Víctor Manuel en 1981, a partir del verso de Blas de Otero que da título a la canción.

Los primeros versos de la canción relatan: "España, camisa blanca de mi esperanza. Reseca historia que nos abrasa. Con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados. Donde entendernos sin destrozarnos. Donde sentarnos y conversar".

El mejor año de la historia del Museo del Prado

El 2024 ha sido el mejor año de la historia del Museo del Prado. Alrededor de tres millones y medio de personas han visitado sus salas y paseado por sus pasillos.

Este nuevo récord supera al ya batido el año pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com