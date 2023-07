España, referente mundial en naipes

España ha sido referente mundial en deporte, turismo, cultura, gastronomía... pero lo que mucha gente no sabe es que también somos referente mundial en... ¡naipes! El 28 de julio de 1916 fallecía en Vichy, Francia, Heraclio Fournier, fundador de una de las fábricas de naipes más famosas del mundo. Con sus cartas hemos jugado al Mus, al Tute, al Chinchón o al Julepe, fabricándose unas 25.000 barajas diarias para 70 países. Pero nuestro liderazgo en el mundo de los naipes no había hecho más que comenzar, ya que hasta la actualidad las cartas no han parado de hablar en español por medio de las manos de grandes artistas de la magia.

Arturo de Ascanio

Gran divulgador de la cartomagia, es considerado uno de los más influyentes en la historia de esta disciplina, siendo reconocido en 1970 con el primer premio mundial. Desde el año 1979 se otorgan unos premios nacionales que llevan su nombre, premiando al mago más innovador del año en magia de cerca.

Juan Tamariz

Maestro de magos en todo el mundo, eminencia en el arte de las cartas. Ha dado a conocer con los naipes la magia de cerca a millones de espectadores durante varias generaciones. Prueba viviente de que el arte de la magia es sacar fuera al niño interior que llevamos secuestrado dentro.

Pepe Carroll

Famoso en programas de televisión en los 90, fue premio mundial en 1988. Su humor y simpatía hacían que el público conectara inmediatamente con él. Tenía una especial habilidad dactilar y una gran belleza en su técnica con las cartas.

Gabi Pareras

Sus aportaciones al arte de las cartas son innumerables, desde técnicas propias hasta conceptos teóricos. Escritor de numerosos libros y ensayos orientados a la investigación y divulgación en la cartomagia.

Dani Daortiz

¡El mago que engaña a otros magos! Su destreza con las manos y técnicas propias le han llevado a ser considerado como uno de los mejores cartomagos del mundo en la actualidad, viajando por todo el mundo con su baraja de cartas a congresos y eventos mágicos internacionales.

Juan Luis Rubiales

Sin duda, uno de los magos más originales y personales de España, con un estilo único, los naipes parecen una extensión de sus manos, ha conseguido convertirse en una auténtica máquina de innovaciones en la magia de cerca.

Jandro

Campeón de España de Magia Cómica y el primer mago del planeta en conseguir cinco veces el codiciado trofeo 'Fool Us', engañando a los mismísimos Penn and Teller, prestigiosos magos de Las Vegas. Su creatividad le ha llevado a adaptar los juegos de cartas a otra dimensión completamente diferente, con presentaciones totalmente únicas y originales.

Luis Piedrahita

El “Rey de las cosas pequeñas” lo es también de cosas más grandes, entre otros muchos ha sido premiado por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, algo así como los Oscar de la magia.

Magomigue

Comenzó su carrera en el grupo musical 'Los Inhumanos' y en el espacio infantil 'La Merienda' de Antena 3 Televisión, en donde encarnaba al Profesor Lupilla. Actualmente es bicampeón mundial de cartomagia, organizando cada año el festival internacional de magia Hocus Pocus.

Estos son algunas de las leyendas que han escrito un capítulo en la historia de las cartas. La perfección, la técnica, la creatividad y la originalidad, han hecho y siguen haciendo, que los naipes sigan hablando en español en todo el mundo.