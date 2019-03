Enrique Iglesias: "Cuando tengo un día libre me gusta hacer el vago"

RECONOCE QUE HACE "DOS AÑOS" QUE NO VE A SU PADRE

El cantante está en Madrid con motivo de la presentación de su nuevo disco, 'Sex and love', que supone ya su décima obra musical. "¡Quién me lo hubiera dicho hace 18 años!", ríe. Con una vida tan ajetreada, Iglesias asegura que lo que le gusta hacer cuando no trabaja es "ver fútbol y hacer el vago".