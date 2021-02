Elton John critica las "vergonzosas" condiciones del 'brexit' en la música: "Es una pesadilla administrativa"

Un visado especial para los artistas británicos que quieran organizar su gira en Europa. Es una de las condiciones que impone ahora Reino Unido tras el acuerdo alcanzado con el Brexit y que ha sido condenada por muchos referentes de la música, como Elton John, Ed Sheeran o Sting.

La lista de artistas en contra del Brexit alcanza un total de 110 personalidades que muestran su profundo descontento con el Gobierno británico por "haber fallado vergonzosamente" en las condiciones de viaje para los músicos, que reduce notablemente las posibilidades del sector.

Entre ellos están Elton John, Liam Gallagehr, Nicola Benedetti, Sting o Ed Sheeran, que junto a otros cientos se posicionan contra el Brexit en un comunicado que publicó el diario británico 'The Times'.

"Como resultado del Brexit, los artistas británicos que quieran tocar en Europa necesitarán ahora visas, permisos de trabajo y cuadernos de equipos para cada país que visiten. Es una pesadilla administrativa que aumenta enormemente el coste de organizar una gira europea", explicaba Elton John en una entrevista con 'The Guardian'.

El referente del pop británico se queja especialmente de la reducción de posibilidades para artistas emergentes que imponen estas nuevas condiciones del Brexit. Elton John es consciente de que su éxito le permite cubrir los gastos añadidos, pero que no todos cuentan con su suerte.

"No quiero vivir en un mundo donde los únicos artistas que pueden permitirse una gira adecuada son aquellos que han estado yendo durante décadas y ya han vendido millones de discos", puntualiza.

Para Elton John, viajar a países con una cultura distinta alimenta el trabajo de un músico y lo convierte en mejor artista, precisamente porque de esta manera se absorben nuevas influencias, se amplía la lista de contactos y, en definitiva, "te ayuda a centrarte en tu arte".

"Como artista de éxito, una de mis razones de ser es promover a los artistas más jóvenes y estar de su lado. Estoy en una posición increíblemente privilegiada y parece justo usar esto para ayudar a las personas que están comenzando", continuaba.

Por todo ello, se dirige al Gobierno de Boris Johnson junto a otros tantos artistas para que resuelvan estas condiciones. "Necesitan volver y renegociar", insistía.

Y mientras lo hacen, propone la creación de una organización de apoyo para que los artistas que no cuentan "con la infraestructura de la que yo me beneficio", puedan flanquear el muro que ahora les ha impuesto el Brexit y el coronavirus.

"La pandemia ha puesto fin a la música en vivo en el futuro inmediato, por lo que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos ahora para establecer esta organización de apoyo", concluía.

Cantantes británicos en contra del Brexit

Además de Elton John, existen otras muchos artistas británicos que han hecho público su descontento con las condiciones del Brexit en las giras. Entre ellos está el director de orquesta Simon Rattle o Judith Weir, la primera mujer nombrada como Maestra de la Música de la Reina.

También ha firmado el cantante de 'The Who', Roger Daltrey, que sin embargo reculó al rechazar la campaña. "¿Qué tiene que ver el Brexit con el negocio del rock? Como si no estuviéramos de gira por Europa antes de la UE".

El comunicado de los músicos británicos

Publicado en el diario 'The Guardian', los 110 músicos que firmaron la campaña se agarraban a los siguientes argumentos:

"La realidad es que los músicos, bailarines, actores y su personal de apoyo británicos han sido avergonzados por su gobierno. El acuerdo hecho con la UE tiene un enorme agujero donde debería estar la prometida libre circulación para los músicos. Todos los que quieran hacer una gira musical europea ahora necesitarán permisos de trabajo costosos para muchos países que visitan, y una montaña de papeleo para su equipo. Estos costos adicionales llevarán a muchos artistas al límite. Por eso pedimos al gobierno que haga urgentemente lo que dijo que haría, y que negocie viajes sin papeleo por Europa para los artistas británicos y su equipo. Por el bien de los fans británicos que desean ver artistas europeos en el Reino Unido y lugares británicos que desean recibirlos, el trato debería ser recíproco".