El Certamen de Fotografía Cómica recopila las imágenes más divertidas de la naturaleza

El certamen de Fotografía Cómica de Vida Silvestre recopila las mejores y más cómicas imágenes de la naturaleza.

Entre las más destacadas: un zorro no muy hábil que se ha quedado atrapado en la nieve o la risa de un grupo de cebras o aquellos que no se desenvuelven muy bien en el tema de la caza: un oso que no consigue coger a su presa o un pelícano que la pierde, han sido las ganadoras.

Se trata de las fotografías premiadas en el concurso que no solo tiene como objetivo enseñar la cara más cómica de la naturaleza, sino que va más allá. El objetivo de este certamen es seguir conservando la naturaleza. Para ello, pretenden dar a conocer 'Born Free', una fundación de rescate y conservación de especies amenazadas.