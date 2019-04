La Feria de Abril más larga de la historia bate récord de visitas

La Feria de Abrilde Sevilla 2017, la primera que se celebraba de sábado a sábado, se ha cerrado en la madrugada de este domingo con un aumento que ronda el 20 por ciento en los principales indicadores de afluencia, y tras recibir a más de 3,6 millones de personas, según las estimaciones del Ayuntamiento.

En una nota, el alcalde, Juan Espadas, ha destacado este domingo el incremento que genera ese aumento de afluencia en el impacto económico y laboral de las fiestas, "uno de los argumentos que propició el proceso de participación ciudadana para cambiar su calendario este año, junto con el mayor disfrute de los sevillanos", como se demostró este sábado, "cuando hicieron suyo el fin de la fiesta en familia, disfrutando del Real y esperando los fuegos artificiales, cosa que no se veía el domingo antes", ha comentado el alcalde.

Además, Espadas ha apuntado que cree que "la decisión de la mayoría de los sevillanos en la consulta realizada" en septiembre del año pasado "ha demostrado que no se equivocaban" al apostar por celebrarla de sábado a sábado, porque "todos los datos son positivos, no sólo económicos, alcanzando más de 800 millones de euros de impacto económico en la ciudad, sino también en visitas, no sólo de fuera, sino de sevillanos que han podido disfrutar de su familia y amigos de un día más, un día de fiesta más no laborable"."Ha sido un auténtico éxito", ha incidido el alcalde, que ha dicho que ahora se van a "valorar todos los datos, que son todos positivos" de cara a la organización de la Feria del próximo año, y se ha decantado por "lo que beneficie al interés general; en definitiva, una Feria más abierta, una Feria para todos".

Espadas ha destacado los beneficios para la ciudad de que "toda la actividad económica que se mueve en torno a esta Feria de Abril ha resultado finalmente muy positiva".

Así, ha resaltado que ha habido un incremento de actividad en los hoteles y en la recaudación. "Todos los indicadores en los que podemos medir el éxito o fracaso de una iniciativa de este tipo han resultado enormemente positivos", ha resumido el alcalde, resaltando que "hemos casi rozado cuatro millones de visitantes al Real".

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado en un comunicado que los datos de Tussam, Metro de Sevilla, aparcamientos públicos que prestan servicio al Real y Lipasam avalan esa mayor afluencia para esta edición, con una estimación de entre 3,6 y 4 millones de visitantes al actualizar para el año 2017 los datos de la Universidad de Sevilla para 2009, que apuntaban a una afluencia diaria de 492.924 personas.

En concreto, las líneas de Tussam que prestan servicio al recinto ferial trasladaron a un 19,75 por ciento más de viajeros, con 1.277.115 en total.

Para el sábado de Feria la demanda fue de 141.772 viajeros, un 32 por ciento más que el mismo sábado del año pasado y un 43 por ciento superior al domingo de los fuegos.

El día de mayor demanda fue el domingo 30 de abril con 206.283 viajeros, seguido por el lunes 1 de mayo con 192.244. La línea que más viajeros ha transportado en el conjunto de la Feria ha sido la Lanzadera del Aparcamiento P13 con 262.954 viajeros y un aumento del 16,8 por ciento. Y le siguen la lanzadera especial Prado-Feria con 203.885, la Circular C2 con 198.835 viajeros y la Circular C1 con 170.387 viajeros. Las líneas que más han crecido han sido la 3, Pino Montano-Bellavista, con 137.983 viajeros y un incremento del 28,5 por ciento, y la 41, Los Remedios-Plaza La Magdalena, con un 27,3 por ciento de alza y 46.873 viajeros.

El total de viajeros en Metro de Sevilla ha ascendido a 900.053, el 17,44 por ciento más con respecto a la Feria de Abril de 2016, siendo 102.559 los contabilizados este sábado.

El aparcamiento rotatorio P13 del Charco de la Pava registró un 22,67 por ciento más de entradas en el conjunto de la Feria, con 37.657 vehículos privados. Y, por último, el informe aún provisional del Area de Fiestas Mayores apunta a 4.715 carruajes y un crecimiento estimado del 48 por ciento.

Por su parte, el balance provisional de Lipasam, a expensas de los últimos trabajos en el Real tras el fin de estas fiestas, señala un incremento del 23,3 por ciento en la recogida de residuos, con 1.605.710 kilos.

Este año, una vez valorados los 'buenos resultados' obtenidos en la iniciativa que se puso en marcha el año pasado en recogida selectiva, Lipasam ha intensificado la labor informativa en casetas y establecimientos del Recinto Ferial y ha duplicado los recorridos de recogida selectiva de envases de vidrio, papel y embalajes de cartón, consiguiendo unos buenos resultados.

En lo que respecta a los envases de vidrio, Lipasam ha recogido un total de 360.940 kilos, lo que supone un 41,07 por ciento más que en la Feria de 2016. Los envases recogidos han sido transportados a un gestor autorizado para iniciar su proceso de recuperación y reciclaje.

Igualmente, Lipasam ha realizado la recogida selectiva de embalajes de cartón habiéndose recogido un total de 36.600 kilos, lo que supone un 47,58 por ciento más que en la Feria del año pasado.

Dichos residuos han sido trasladados a la planta de reciclaje. Además, y en colaboración con Rograsa, se han recogido 18.020 litros de aceite vegetal usado.

A partir de este momento se desarrolla la programación de los servicios Post-Feria, realizándose la recogida de los restos del desmontaje a la vez que se va realizando éste.

Junto con los datos de mayor afluencia, el alcalde ha resaltado la normalidad con la que se ha desarrollado la Feria de Abril de 2017, y ha agradecido el trabajo de todos los servicios que componen el operativo especial.