Dua Lipa pasa 24 horas en Madrid en compañía de Pedro Almodóvar, ¿se avecina colaboración?

En pleno éxito del álbum 'Future Nostalgia', que ha conseguido estar entre los primeros puestos de la lista Billboard 200, la cantante Dua Lipa se ha tomado un respiro para visitar la capital, y especialmente al director de cine Pedro Almodóvar.

La artista ha pasado "24 horas en Madrid" en las que se ha dejado ver con el cineasta. Unas instantáneas del encuentro que la propia Dua Lipa ha colgado en sus redes sociales y que han disparado los rumores de una colaboración entre ambos.

Que la británica es seguidora fiel del manchego no es un secreto, de hecho es algo que reveló en una reciente sesión de su podcast 'Dua Lipa: At Your Service'. En ella Lipa habló de Almodóvar, al que consideró su director favorito.

¿Futura chica Almodóvar?

La admiración es mutua, incluso el director ha llegado a confesar que se inspiró en la cantante anglo-albanesa para una escena de la película 'Madres Paralelas': "Hay una secuencia en la que Penélope Cruz está en una sesión de fotos y está tomando fotografías de una mujer transexual, que dice: 'esta es la primera vez que una revista femenina me concede una portada'. Y una de las poses que yo le pedí fue la que hiciste tú para la campaña de Pepe Jeans. En ella, estás como apoyada de rodillas, con el torso para atrás, el brazo sobre la cabeza y se te ve el ombligo, por lo que la actriz imita a la perfección esta imagen", explicó Almodóvar a finales de diciembre.

Lo cierto es que no es la primera vez que la británica visita España. Después de reprogramar las fechas por la pandemia de Covid-19, el pasado año la gira 'Future Nostalgia Tour' la trajo a Madrid y Barcelona.