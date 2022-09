Dos de las calles más 'cool' del mundo están en ciudades españolas

¿Qué hace que una calle se convierta en la más transitada y sus locales estén llenos de 'éxito'? El terraceo, las tiendas especiales, el sabor de 'toda la vida' o simplemente los restaurantes pueden hacer que una calle sea totalmente distinta a la que tiene en frente, y por ello su clientela sea mayor.

'Time Out' ha lanzado su ranking anual 'Time Out Inditex' y ha salido a la calle a preguntar cuál es la calle más 'cool' del mundo. Seguramente que si te paras a pensar en alguna de ellas, te vendrá a la mente Times Square, pero siento decirte que no tiene ningún puesto asignado. Ciudades como Montreal, Glasglow, Manchester, Taipéi o Copenhague son algunas de las que aparecen en este ranking, y a las que les acompañan dos calles de España, una de Madrid y otra de Barcelona.

En el puesto número 28 se encuentra la calle Echegaray de Madrid porque: "Condensa el espíritu de Madrid en una sola calle" y la cual destaca por convertirse "en el lugar de moda más reciente de la capital española". Con algo más de 300 metros de longitud, la calle Echegaray conecta la carrera de San Jerónimo con la calle de las Huertas.

La calle pertenece al Barrio de las Letras en el que durante el Siglo de Oro residieron grandes ilustres de la literatura como Miguel de Cervantes, Quevedo, Góngora o Lope de Vega.

En ella podemos encontrar desde tabernas centenarias como La Venencia, tablaos flamencos como Cardamomo o uno de los más innovadores templos de la coctelería nacional como Salmon Guru. Pero si lo que buscas es algo que llevarte de recuerdo de la ciudad o de la misma calle, puedes encontrar la más que centenaria licorería Licores Cabello y llevarte una de sus referentes botellas de alcohol. Aunque si prefieres algo más decorativo, la tienda de Sylvie Fiachetti, Tado, almacena piezas increíbles de cerámica y madera de artistas y fabricantes españoles.

Si tu pasión es la literatura y cada vez que entras en una librería arrasas con ella, Crazy Mary Libreria es una parada obligatoria. En ella también se aloja uno de los mejores restaurantes especializados en el ramen, Chuka Ramen Bar. Para los amantes de las croquetas también hay lugar, Solo de croquetas, ahí podrás encontrar todo tipo de croquetas: paella, morcilla, jamón... Incluso, puedes volver a los años 60 donde los pubs eran algo de la alta sociedad y había que entrar con contraseña, pues en Calle 365, un club de tipo clandestino, podrás teletransportarte a aquellos años.

La calle Echegaray también cobija al primer hotel en Madrid en tener restaurante y uno de los primeros edificios de la ciudad con alumbrado eléctrico, el Hotel Inglés. A día de hoy se ha reconvertido en uno de los hoteles boutique más sofisticados del centro de Madrid.

Dos puestos más abajo del ranking, en el número 30, se encuentra la calle del Comte Borrell (Barcelona).