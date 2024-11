Dolores Redondo vuelve al Baztán en su nueva novela 'Las que no duermen'

Hay lugares que causan una influencia inspiradora en muchas personas. La musa de la escritora donostiarra, Dolores Redondo, es sin duda el valle del Baztán, en Navarra, y el pueblo de Elizondo. Once años después del éxito de 'El guardián invisible' la pequeña y coqueta localidad navarra vuelve a ser el epicentro de una nueva novela de misterio y misticismo, de ese género que borda Redondo, el 'mistic noir'. Pese a que la protagonista de la historia será un personaje nuevo no podía faltar, en Elizondo, la primera heroína de sus novelas, la inspectora Amaia Salazar.

Redondo ha escrito aislada, en su casa de Elizondo, al calor de la chimenea, con el rumor constante del discurrir del río Baztán, el repicar de las campanas de la iglesia, disfrutando de su climatología, su gastronomía y sus leyendas. "Toda esta zona, que vivió bajo la tutela de una antigua religión o del acoso de la Inquisición tiene todo tipo de lugares con referencias al averno, paseos demoníacos, cuevas de brujas, de lamias, de gentiles. Las leyendas, los mitos componen la historia y la tradición. Creencias que llevaban a la gente a vivir de una manera e incluso a matar por esa fe", nos confiesa.

"La mística se tiene que sostener, no es magia al estilo Harry Potter, es mística y sostenida con una orografía real, un lugar histórico real, donde las leyendas están vivas y es este, el valle de Baztán, que me nutre de historias reales con un trasfondo místico que me permiten sostener estas novelas y que resultan a los lectores, creíbles además de la parte policial, de esa parte pseudo mágica". De nuevo hay un crimen real que están sustentados en esas creencias, no es fantasía, si alguien es capaz de matar a otra persona porque cree que es una bruja es un asesinato real.

"Estaríamos ante la ejecución por brujería más reciente de España"

De nuevo la novela vuelve a contar con protagonistas femeninas y con claras referencias al matriarcado, a las relaciones entre ellas, sus pensamientos, sus dificultades y la rebeldía y el inconformismo para superar esas barreras, invisibles o no. Como nos cuenta la escritora, "'Las que no duermen' es un homenaje a todas las que nos mandaron a dormir y no nos fuimos a dormir, fuimos muchas y muchos que nos quedamos despiertos y nos levantábamos para ver la tele a escondidas desde el pasillo, o nos quedábamos a leer o encendíamos la luz cuando nos la habían apagado.

Es un homenaje a esa inquietud femenina que en muchos momentos de la historia fue catalogada como brujería. Los hombres podían levantarse por la noche, podían hacer labores de vigilancia, hacer de guardianes de las casas pero las mujeres se consideraba que eran más frágiles y más expuestas al mal, y durante la noche eran especialmente vulnerables. Si se despertaban de madrugada debían permanecer en la cama y rezar hasta que se volvieran a dormir. No podían levantarse y hacer nada, tener actividad durante la noche, leer, escribir, estaba directamente relacionada con la brujería. La casita en medio del bosque con la luz encendida en medio del bosque es la bruja que está cocinando sus pócimas y hechizos, cerca del mal.

El regreso de Amaia Salazar

La primera protagonista de las novelas de Dolores Redondo marcó su obra e incluso su vida. "a veces llego a pensar como ella, que mi infancia pasó en Elizondo", señala. En una historia que trascurre años después de los hechos acontecidos en la 'Trilogía de Baztan' no "podía no salir Amaia. La Policía de este pueblo, Elizondo, se preocupa de este caso y así. Nash Elizondo, la protagonista de la novela y Amaia Salazar se encuentran". "Esa mezcla de poli bueno y poli malo, una tiene que ser empática para obtener la información y otra puede ejercer todo el peso de la ley para hacerlo, contrastan, se enfrentan y funciona muy bien", añade.

Nash Elizondo

Nash Elizondo es una profesora de psicología forense. Este tipo de expertos no participan en todas las autopsias. Es la psicóloga de los muertos, la llaman por la dificultad de caso y ella tratará de saber el estado mental de la victima en el momento del crimen y quién pudo haberla matado. Nash son unas siglas que se utilizan en patología forense para determinar la causa del fallecimiento: natural, accidental, suicidio u homicidio. Es el nombre que adopta la protagonista como nombre propio. Lo que hace y quién es son lo mismo.

Pandemia

La novela transcurre en los días previos a la pandemia cuando la amenaza del cierre era inminente y ese actúa como una contrarreloj. Los lectores saben que aquel día 14 de marzo se paralizó el mundo pero en el libro no lo saben. Actúa como una cuenta a atrás con esa amenaza porque debe resolverlo todo antes de esa fecha.

La sima de Legarrea y su trágica historia

La historia presenta crímenes reales que la escritora ha otorgado tintes ficticios para componer un relato escalofriante. Desde la aparición del cadaver de una joven en el interior de la sima hasta la macabra historia, que muchos creían leyenda, del asesinato de una mujer, Juana Josefa Goñi, y seis de siete hijos a los que arrojaron en 1936 al interior de la profunda cueva. "Le tenían una gran inquina, mucha envidia, se rumoreaba que practicaba la antigua religión, que no iba a misa, sabía leer y escribir y muchos pensaban que era una bruja como todas las mujeres de su familia y por tanto todos sus vástagos también. Las víctimas fueron Joaquín, de 16 años; Antonio, de 12; Pedro Julián, de 9; Martina, de 6; José, de 3; y Asunción, de 18 meses. La familia Sagardía vivía en Gaztelu en condiciones precarias, especialmente después de que el padre fuera movilizado por las tropas sublevadas. Tras la desaparición de la familia en 1936, se llevaron a cabo investigaciones que no lograron confirmar el crimen, aunque la historia era bien conocida en la región. No fue hasta septiembre de 2016 que se realizó la exhumación de los cuerpos, confirmando finalmente la veracidad del relato. Estaríamos ante la ejecución por brujería más reciente de España. No ha habido más reciente y no estamos hablando de hace siglos. Nuestros abuelos podrían haberles conocido".

Proyectos audiovisuales

Sigue adelante el proyecto de Hollywood, estoy muy contenta de 'La cara norte del corazón', con Amaia Salazar estudiando en Estados Unidos. Era consciente que en España no lo iban a hacer porque era muy descomunal por efectos especial y medios y llegó alguien, uno de los productores de Harry Potter, y dijo que la hacían ellos. Todos los proyectos audiovisuales son adaptaciones, el que quiere conocer mi obra con veracidad debe acudir a las novelas.

