Diez canciones para recordar a Elvis Presley en el aniversario de su muerte

Tal día como hoy hace 38 años, el Rey del Rock, Elvis Presley, moría en Memphis, Tennessee, naciendo así una de las grandes leyendas de la historia de la música contemporánea.

Diez años ensayó Elvis hasta que dio el paso y actuó por primera vez en público en el año 1945, después de haber dejado boquiabierta a una de sus profesoras del instituto donde estudiaba. Poco después de esa primera actuación, recibió su primera guitarra, un regalo que cambiaría el panorama musical de aquella época, marcada por sus movimientos de cadera y su locura melódica.

Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de música de tempo rápido impulsado por un ritmo que fusiona la música country y el rhythm and blues.

A continuación les dejamos diez de los temas más famosos del Rey del Rock, para recordarle en el aniversario de su fallecimiento:

1. Jailhouse Rock

2. Hound Dog

3. Suspicious Minds

4. Heartbreak Hotel

5. Can't Help Falling In Love

6. I'ts Now or Never





7. All Shook Up

8. Wooden Heart





9. In the Ghetto

10. Good Luck Charm