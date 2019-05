El 'Día del Orgullo Friki' coincide con la semana que ha dado fin a 'Juego de tronos' y 'Big Bang'

La RAE nomina friki a la persona "pintoresca y extravagante" que "practica desmesurada y obsesivamente una afición", sean los afectados runners, padres de niñas llamadas Leia o madrugadores compulsivos, de los que encienden la televisión a las tres de la mañana para ver Juego de Tronos.

Esa obsesión es la que reivindica el día del Orgullo Friki, un proyecto global iniciado en España que se celebra el 25 de mayo, coincidiendo con el estreno de la película 'La guerra de las galaxias', que este año coincide con la semana que ha dado fin a 'Juego de tronos' y 'Big Bang', dos fenómenos productores de frikis entre los que se incluyen políticos, actrices y cantantes.

'Juego de tronos' es, indudablemente, una de las series de la década presente, como lo demuestran las estadísticas del INE -en España hay 457 'Arya' censadas- y el regalo que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hizo al rey Felipe VI en 2015: una copia de la serie de HBO.

El propio Iglesias escribió el pasado lunes en Twitter un comentario viral que vinculaba el último capítulo de la ficción con el panorama político en España: "Conclusiones del final de Juego de Tronos: Echenique presidente de la República, Catalunya Estado libre asociado, Iván Redondo sigue de mano del rey".

El político no ha sido el único que ha sucumbido al universo de R. R. Martin: lejos queda la Asamblea, donde la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lució la camiseta "No soy una princesa, soy una Khalëësi", en alusión al personaje de Daenerys, de quien Madonna se disfrazó en 2018 para después publicar una foto con la que felicitó la fiesta judía del Purim.

Frikis convencidos eran también los protagonistas de 'Big Bang', que se despidió este jueves de la audiencia española, superando el millón y medio de espectadores, según una nota del canal que lo emitió, Neox. La ficción ambientada en el piso de cinco científicos obsesionados con 'Stark Trek' llegó a su fin tras 12 años de cameos famosos, entre los que destacan el del cofundador de Apple, Steve Wozniak, Stephen Hawking y James Earl Jones, la voz de Darth Vader, quien pasa un día junto a Sheldon que culmina llamando al timbre de Carrie Fisher, la princesa Leia, para después salir corriendo.

Precisamente el de Carrie Fisher es uno de los rostros más recurrentes en las marchas y maratones que conmemoran desde 2006 el día del Orgullo Friki: la protagonista de "La guerra de las galaxias" fue la homenajeada en 2017, que coincidía con el 40 aniversario del estreno de la película, tras su súbita muerte a finales del año anterior.

Leia es uno de los personajes centrales del orgullo friki y uno de los nombres más populares, "pintorescos y extravagantes" -la RAE dixit-: hay 661 niñas Leias censadas en España, casi superadas por las 618 Shakira nacidas alrededor de 2005, cuando la colombiana publicó "Fijación oral", que incluía el popular tema "La tortura", la canción del año en los Grammy latinos.

En el panorama friki nacional, el INE también es esclarecedor: OT ha sido uno de los fenómenos favoritos entre los españoles. Tanto es así, que 268 familias llamaron a sus hijas Chenoa -la media de edad, 14.7 años, coincide en el tiempo con la ruptura entre la cantante y David Bisbal-.