La defensa del dramaturgo Paco Bezerra a Vox tras la prohibición de su obra: "Si Santa Teresa estuviera aquí les escupiría en la cara"

El dramaturgo Paco Bezerra plantó cara a Vox esta semana en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid tras explicar su versión sobre lo ocurrido en la cancelación de su obra 'Muero porque no muero'. Este espectáculo fue retirado de la programación de Teatros del Canal, dependiente de la Comunidad de Madrid, aludiendo a motivos presupuestarios.

Ya en el mes de julio, Bezerra tachó de "censura" la cancelación de su obra sobre la figura de Santa Teresa de Jesús y vio "irregularidades" en esta decisión.

La obra empieza con Santa Teresa de Jesús, quien regresa a la vida 500 años después de morir y al regresar se da cuenta de que es un espíritu, un fantasma y se pone a investigar. "Al poco de morir, lo primero que hacen con ella es abrirla en canal y descuartizarla. Se pone a buscarse a sí misma y a recomponerse y roba los trozos de su cuerpo", explicó en su día el autor. Con esa excusa, Santa Teresa analiza y reflexiona sobre los cambios que ha habido en el país en esos 500 años y en qué cosas se continúa igual con una reflexión sociopolítica de la realidad española.

Vox mostró su "alegría" por la cancelación

Durante los 15 primeros minutos de su intervención, el artista estuvo desgranando los motivos que, a su juicio, evidencian que la cancelación de su obra no fueron de carácter económico sino ideológico. Tras su intervención, el diputado de Vox, Gonzalo Babé, destacó que "Santa Teresa es una inmensa santa de la Iglesia católica y doctora de la Iglesia, por la que siento mi máximo respeto y admiración".

El diputado también mostró su "alegría" por el hecho de que no se haya llevado a cabo su programación por ser una obra "dañina y esperpéntica", en la que Santa Teresa de Jesús aparece "en una carretera donde la recoge un camionero con una navaja en el cuello, la viola y después se queda dormida en la Plaza Mayor de Madrid donde se va a pinchar y a prostituir".

Babé invitó a Bezerra a representarla en una sala cualquiera: "Si quieren programar una obra así, hay otros teatros. Pero no con el dinero de los madrileños".

Bezerra le respondió que "está juzgando con su moral" pero le recuerdó que su moral "no es la de todos los madrileños". "Está en minoría. No hable por la boca de todos los madrileños, sáquese de la boca a los madrileños porque los madrileños no quieren estar en su boca y está juzgando con su moral que dice que ser yonqui y prostituta es denigrante", señaló.

Ante la actitud del diputado de Vox, Bezerra quiso lanzar un alegato final: "Santa Teresa flipa cuando llega aquí y ve que la mano que hizo voto de pobreza y que se comía el pan más duro de todos los panes hoy está repleta de joyas y piedras preciosas, flipa cuando llega y ve que le han hecho santa de la raza cristiana y dice, pero si yo era judía conversa cómo me han hecho santa… Santa Teresa flipa porque ella, que estuvo en contra del matrimonio […] Hoy se da cuenta que 400 años más tarde un tal Primo de Rivera la convierte en patrona de la sección femenina de un sitio dedicado a enseñar a las mujeres a ser buenas esposas. "Si Santa Teresa estuviera hoy aquí les escupiría en la cara a ustedes, a todos los de Vox, uno por uno", sentenció.