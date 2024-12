David Bisbal: "Intento hacer las cosas de la mejor manera sin dejar de ser yo mismo"

En un estudio de música ubicado en el centro de Madrid, bajo una luz tenue que relegaba el protagonismo en un gran foco, nos esperaba uno de los mayores artistas de la industria española. Con 3 Grammy Latino, 3 Billboard Latinos y 3 World Music Award, entre otros, David Bisbal aprovechaba para grabar contenido para las redes sociales.

Era una de las salas del estudio, ornamentada con instrumentos musicales y una temática navideña que guardaría relación con su nuevo proyecto. Como toda vida de artista reconocido, había llegado no hace mucho desde Chile. Un viaje largo, sí, enfocado en promocionar el que ha sido su gran deseo desde hace tiempo, un nuevo disco con una gran madurez artística y en forma de oda a una de las grandes festividades en España: la Navidad.

"Todo es posible en Navidad"

¿La Navidad suena? Aunque pueda parecer una metáfora, lo cierto es que este periodo tiene varios sonidos reconocibles: campanas, cascabeles, panderetas, las decoraciones del árbol chocando. La Navidad suena, y es algo que ha sabido llevar a la perfección el artista almeriense. Combina, dice, varios sonidos de diferentes países.

"Hay muchos sonidos del sur de Latinoamérica, Argentina, Chile…hay sonidos más andinos, hay sonidos más caribeños (...). Está la rock band también presente con canciones más estándar de Estados Unidos, americana (...). Y también está el sonido nuestro, de la rumba de nuestro país. Es como, para mí decir que todo es posible en todos estos países que yo he visitado, o donde he tenido la oportunidad en estos últimos 20 años de presentar mi música”, explica.

Un nuevo proyecto que aúna una mezcla de estilos grabados de una forma mucho más cuidada, "con 40, 50, a veces con 80 o 90 músicos detrás de cada canción", como mariachis. Hasta diez temas componen este disco que, explica, es para toda la vida. Un recuerdo que engloba un momento de felicidad y que enseña algo más: “Me parecía interesante que la mente, el corazón, y la vida de las personas, reflejen o se vayan hacia el lado más positivo de la vida (...). A lo largo de un año, te puedes encontrar todo positivo, pero lo más normal del mundo es que no todo haya ido sobre ruedas, ¿no?”

Disco que engloba una trayectoria redonda

"Voy cumpliendo años, y es verdad que los años hacen que tengas más experiencia, pero también hacen que tengas que estar más preparado, que tengas que cuidarte mucho más y sobre todo que tengas el reto de seguir defendiendo tus canciones, tengo un repertorio que es verdad que es muy exigente, tanto por abajo como por arriba. Y tengo como la ilusión de cuidarme mucho, para defender esas canciones lo máximo que se pueda. Mi objetivo número 1 es poder defender mis canciones todo lo que pueda", explica Bisbal. Su reto, en este momento profesional es continuar plasmando su pasión, su carisma y su manera de ser en el escenario. Siempre "muy cercano a la actualidad musical" sobre sus temas.

No obstante, carga con números que le convierten en un artista importante, con más de 80 galardones nacionales e internacionales, 11 discos de Diamante, más de 5 millones de entradas vendidas en sus más de 1000 conciertos por todo el mundo. El secreto, puede que esté ligado a su personalidad y su cercanía en todo lo que hace. "Si puedo elegir el camino para que mis seguidores se sientan orgullosos de mí, pues voy a elegir eso, antes que hacer las cosas no tan bien. Me alegro mucho de haber conectado con la gente, y ya está, no puedo decir más que estoy muy contento con lo que me ha tocado vivir", apunta.

De momento, con nuevos proyectos en el futuro, sigue siendo ese David que salió hace más de 20 años de su tierra natal para cumplir un sueño que ni se planteaba de pequeño.