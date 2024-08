David Bisbal deja con la boca abierta a Will Smith y abren la puerta a una colaboración

El mundo de la música latina y el cine de Hollywood ha sido testigo de un inesperado encuentro entre David Bisbal y Will Smith, que ha sorprendido a sus seguidores. Lo que inicialmente parecía un simple cruce casual se ha convertido en un evento de gran interés, especialmente tras la publicación de un video por parte de Smith en su programa 'The Car Test', donde compartió una charla con el cantante español. En este programa el rapero se encuentra promocionando su nuevo álbum que grabó en Ibiza y ha invitado a artistas para escucharlo y ver su reacción. Uno de ellos ha sido David Bisbal.

La conexión entre ambos artistas se originó durante la Velada del Año IV, un evento organizado por Ibai Llanos en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, tanto Smith como Bisbal ofrecieron actuaciones que dejaron huella en los asistentes. En la conversación, que transcurrió en inglés y español, ambos intercambiaron experiencias sobre sus trayectorias, compartieron música y mostraron una sorprendente química que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Will Smith compartió con Bisbal un adelanto de una nueva canción de su próximo álbum, 'Work of Art' donde aparecen también el cantante Russ y el hijo de Will Smith, Jaden. En respuesta, Bisbal interpretó su balada 'Mi princesa', lo que dejó a Smith maravillado, quien no pudo evitar exclamar con entusiasmo: "¡Necesito eso!". Ante esta reacción, Bisbal, con una sonrisa, le dijo: "Si quieres una versión en español, llámame" y recibió de respuesta "Claramente vas a hacer tú el remix", lo que desató especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos y una oleada de respuestas en redes sociales.

¿Colaboración a la vista?

Para cerrar este impresionante encuentro, David Bisbal no dudó en felicitar a Will Smith por el tempo de la canción afirmando que sonaba excelente y dándole luz verde a la prueba del "car test". El intercambio de elogios fue mutuo, con Bisbal expresando su admiración por Smith al afirmar que estar con él era "un gran sueño". Este encuentro ha despertado grandes expectativas entre los seguidores de ambos artistas, quienes ya imaginan una futura colaboración que combine el carisma de Smith y la voz de Bisbal, creando algo único y memorable en la industria del entretenimiento.

Las redes sociales estallaron ante este encuentro sorpresa ya que todo el mundo afirmaba que se trataba de un "crossover" que no sabían que necesitaba y que estaban expectantes de que esta colaboración soñada se hiciera realidad.

