Darío Grandinetti, protagonista de 'Honor': "Es una pregunta que no tiene respuesta"

¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de tu hijo?, es la cuestión principal que rodea a 'Honor', la serie de Atresmedia TV que se estrena este jueves en Antena 3. Darío Grandinetti da vida a un reputado juez que tendrá que decidir qué está dispuesto a hacer después de que su hijo provoque un accidente mortal. 'Honor' tiene un total de 8 capítulos de 50 minutos de duración.

"Yo me lo he preguntado.... es una pregunta que no tiene respuesta", señala Grandinetti. El thriller se centra en un juez que tendrá que arriesgarlo todo, incluida su reputación, por salvar a su hijo, después de que éste mate accidentalmente al hijo de un poderoso narcotraficante. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a tu hijo?

'Honor' es la adaptación de la exitosa serie israelí Kvodo, que llegó a adoptar una gran popularidad gracias a Your Honor, su versión estadounidense, protagonizada por Bryan Cranston. Protagonizada por Darío Grandinetti, el elenco de 'Honor' se completa con Paco Márquez, María Morales, Mercedes León, José Luis García-Pérez, Mara Guil, Emilio Palacios, Amin Hamada, Joaquín Nuñez, Cecilia Gómez, José Ramón “Serra”, Carmen Daza, Victoria Mora, Patricia Ross y Ana Peregrina, entre otros.

Una producción de Atresmedia TV

'Honor' es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Portocabo. Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de la ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende es co-productora ejecutiva. La dirigen Luis Prieto y Chiqui Carabante. Onil Ganguly es el director de Producción, a la vez que María Rodrigo es la encargada del Casting.

Además, cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Cádiz y las Film Commision de ambas ciudades.

