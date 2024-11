Dani Martín presenta su nuevo disco: "Deberíamos dejar a un lado la droga que más nos acompaña, el móvil"

Llega tarde Dani Martín. Lo esperábamos para el 8 de noviembre, pero la DANA más devastadora de las últimas décadas arrasó también con su agenda. "No se podía sacar un disco ni podíamos venirnos aquí a celebrar su salida cuando mis conciudadanos estaban sacando fango de garajes, de sus calles...celebrar era lo último que podíamos hacer, así que como no me persigue nadie y he estado cuatro años para sacar un disco, esperar dos semanas más, tampoco pasaba nada. Dos semanas o lo que el tiempo nos pidiera".

El Último Día de Nuestras Vidas' es un golpe encima de la mesa cargado de buena vibra, sinceridad, reivindicaciones y rabia, donde el cantante no se ha dejado ninguna bala por disparar. En este trabajo el madrileño muestra sus vulnerabilidades sin complejos y responde desde el sentido del humor al 'clickbait' sobre asuntos tan importantes como la salud mental.

Vemos a un Dani Martín relajado, presente, y disfrutando del proceso y del trabajo a fuego lento, de un disco que ya tenía en pandemia, y con el que se ha tomado el tiempo necesario que tanto él como las canciones necesitaban. Vendió las entradas para 10 conciertosen el Wizink Center de Madrid en horas y la gira nacional a casi dos años vista va viento en popa. No quiere estadios, prefiere "que la gente se vaya contenta a su casa porque se ha escuchado bien y no en otros sitios y en otros estadios donde no escuchamos nada", prefiere que su público "se vaya contento, se vaya feliz". Incluso se atreve a bromear con una posible paternidad, una pregunta que no le pilla por sorpresa a estas alturas de la película.

"Creo que en mí la mejor campaña de marketing que ha existido ha sido la verdad"

Es consciente de que "tenía que pasar por 'Pequeño' (su primer disco en solitario) para llegar a 'El Último día de nuestras vidas'", por lo que no recela del camino. "'Pequeño' fue un homenaje a mi hermana, un disco que también me nació de las entrañas, creo que todos los discos son autobiográficos y todos los discos que he hechos están llenos de verdad, creo que en mi la mejor campaña de marketing que ha existido ha sido la verdad".

En la Newsletter de Antena 3 destripamos este nuevo lanzamiento de la mano de su compositor, reviviendo cada paso que ha dado desde que contó a sus seguidores que era el momento de darle al 'play' de nuevo. Cuando hace dos años terminó su última gira, decidió abrirse en un post de Instagram mostrando su "vulnerabilidad, sensibilidad e inestabilidad emocional en muchos momentos", tras lo que se encontró con "un montón de 'clickbaits' inundando Google con titulares donde se podía leer 'Dani Martín abandona su gira por problemas de salud mental' y un largo etcétera de barbaridades que nada tenían que ver con ese post que yo había escrito", cuenta.

"Dar luz y lugar a eso no significa tener problemas de salud mental"

De esta experiencia, al cantante se le ocurrió un "cortometraje con el que responder desde el sentido del humor" y con la intención de mostrar la necesidad de "hablar con muchísimo más cuidado sobre ese tipo de cosas", puesto que "hay un montón de gente que lo pasa muy mal de verdad por ese tipo de problemas". "Yo no tengo ningún problema de salud mental, dar luz y lugar a eso no significa tener problemas de salud mental".

"Hicimos un corto maravillo con gente maravillosa, con actores, actrices, músicos, bailarines, bailarinas, y luego me recogen los Estopa y me devuelven otra vez al fantástico mundo del mundo (ríe) cuando la actriz Blanca Portillo me da el alta porque dice que algunos de los medios que me habían metido allí ya me daban el 'ok' para que pudiera salir".

"La droga que más nos acompaña es el teléfono móvil"

'El Último Día de Nuestras Vidas' es "mi disco más honesto en 2024", nos explica, a la vez que alza la voz en pro de vivir la vida siendo conscientes de cada momento, sabiendo que "este tiene que ser el último día de nuestras vidas", y donde "la droga que más nos acompaña, que es el teléfono móvil, la deberíamos dejar a un lado".

Dani Martín tiene bien claro que hay algo erróneo en la forma en la que la sociedad usa las redes sociales: "deberíamos utilizar las redes sociales de mejor manera, y no prostituyendo a nuestro menores sacándolos para que nos generen más 'likes' en nuestras cuentas e ingresos". Defiende que "deberíamos darle el respeto que merece la música, el legado que nos ha dejado Sabina, Serrat, Pereza, Amaral, Leiva, Los Rodríguez, Los Ronaldos, Gabinete Caligari, un montón de artistas que hacían poesía, que hacían música, Duncan Dhu, Hombres G, tantos grupos que han hecho tantas cosas por la música de nuestro país".

"Creo que a día de hoy vivimos en un constante soniquete de una música que nada tiene que ver con nuestra cultura"

Se muestra tajante con la música actual: "Creo que a día de hoy vivimos en un constante soniquete de una música que nada tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser", y aunque haya "parte de ella que está muy bien hecha y a la que yo alago, como Residente, C Tangana o Rosalía, como mucha gente que sabe hacer cosas desde las entrañas y desde la verdad", también considera "que hay un montón de gente que va al resultado y a la moda, que a mi ya personalmente me cae en el hartazgo". Precisamente de ahí, "nace este grito de 'basta ya', paremos ya este coñazo tan repetitivo".

'Novedades Viernes' y 'El Silencio'

El cantante suelta este punto de vista más reivindicativo en 'Novedades Viernes', un tema, confiesa, "que a todo el que se la he puesto le ha hecho reír, le ha hecho sentir que alguien tenía que decirlo y bueno, el que se sienta mal al oírla que se lo haga ver". En él habla de esos trabajos y artistas que se dejan llevar por lo actual sin ir más allá.

"Lo que no respeto es el ir al resultado"

Asegura que no tiene que ver con géneros como "el rap o el hip hop", que los ama "por encima de mucha música": "Respeto a SFDK, Kase.O, a tantas bandas que han hecho tantas cosas por la música". "Lo que no respeto es el ir al resultado, el ir al 'pasito pa' lante, la manita para arriba', y esto esta de moda, esto funciona y de aquí nos vamos a hacer 80 galas este verano...".

"Creo que es una de las canciones más bonitas que he escrito en mi vida"

Por su parte, 'El Silencio', ese regalo que cierra el disco, es una balada que representa "lo que queda después de una ruptura, que casi es más duro de escuchar que los gritos. El silencio de ya no poder comunicarte con esa persona, el silencio de estar tú solo con todo ese dolor, con esa culpa, con esa autocrítica, si eres capaz de hacértela, con la cantidad de errores cometidos, de eso habla 'El Silencio'". Y confiesa Dani Martín: "creo que es una de las canciones más bonitas que he escrito en mi vida".

Sobre lo de ser padre que algunos medios le preguntaban, asegura que es algo que "me llevan diciendo desde los 23 años, igual que cuándo me voy a casar, así que no es una pregunta que me resulte como de sorpresa".

El Dani Martín más gamberro y 'echao pa' lante' regresa a la escena musical de la que nunca se fue, a pesar del empeño de algunos, como una ola arrolladora en pleno mar. Sin intentar gustar a todo el mundo, haciendo lo que le nace de las entrañas, y con un horizonte donde sus seguidores nunca le abandonan. Viernes, 29 de noviembre, 'El Último Día de Nuestras Vidas' llegó.

