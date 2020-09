Dani Martín estrena 'Portales', el tercer sencillo de su álbum 'Lo que me dé la gana' que saldrá en octubre

'Portales' salió a la luz a las 00 horas de este viernes. Con pocas horas de vida ya es tendencia en Youtube y la canción no deja de escucharse en redes sociales. Es el nuevo single de Dani Martín, el tercero de su nuevo álbum 'Lo que me dé la gana' que se presentará oficialmente el próximo 16 de octubre.

Según el cantante, que fuera líder de El canto del loco, "esta canción es un homenaje a todos aquellos lugares y personas que tienen la capacidad de rejuvenecernos, de transportarnos a una época donde la libertad en todos los sentidos era mayor".

En su letra hay varias referencias a los Beatles, con menciones a Yoko Ono, John Lennon, Let It Be y Strawberry Fields y el artista asegura: "Los portales son amistad, primeros besos, juventud. Son olor a comida rica de la señora del segundo izquierda. Son recuerdos, morbo y amor".

El videoclip, con una estética muy ochentera, está protagonizado por su novia Begoña Martín, modelo e ilustradora y se trata de un collage de fotos al más puro estilo Polaroid.

De este nuevo trabajo discográfico ya conocemos ‘Los Huesos’, en colaboración con Juanes, ‘La Mentira’, en colaboración con Joaquín Sabina y ‘Lo que me dé la gana’, la canción que da título al disco.

Portales

Robarte los besos

Desnudarte aquí

Tú Yoko, yo Lennon

Suena Let It Be

Que no pase el tiempo

Que se pare aquí

Y que queden tantas cosas que decir

Borrachos de celos

Me pego por ti

Llevas la camisa

Que aún huele a mí

Que no acabe esto

Que se quede así

Y que tengas tantas cosas que decir

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro domingo

Follando como animales

Llenarnos de miedos

Quererme morir

¿Qué es esto que siento?

Strawberry Fields

Pruébalo aquí dentro

Tan dentro de mí

Que no existan versos

Para describir

Portales eternos

Que no tengan fin

Qué precioso cuento

Que no pare aquí

Y que tenga tantas cosas que decir

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro domingo

Follando como animales

Y que queden tantas tardes

De escondernos en portales

De comernos arrancándonos

A besos las edades

Y volver a hacer las paces

Por semanas sin hablarme

Y acabar nuestro domingo

Follando como animales

Y que queden tantas cosas que decir

Que septiembre no nos quite la ilusión jamás, dice el cantante parafraseando uno de sus mayores éxitos: "septiembre está lleno de cosas muy importantes para mi, sale una nueva canción, “Portales”, con su vídeo, y será el mes que nos llevará al lanzamiento de mi nuevo disco para que lo que tenia que fluir lo haga de una pu#a vez!!!