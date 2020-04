Dani Martín: "Si tenemos salud podremos seguir haciendo cultura"

Han grabado en plena cuarentena con teléfono móvil el nuevo videoclip junto a Juanes. Hablamos con Dani Martín sobre su nuevo tema "Los huesos".

Vicente Vallés. ¿Cómo estás llevando el confinamiento?

Dani Martín. Lo estoy llevando desde un lugar privilegiado, intentando colaborar, ayudar con la gente que tengo cerca, con la gente que quiero. Sintiéndome muy afortunado por tener un trocito de jardín, por poder no parar y seguir haciendo con mi música que llegue a la gente y bueno, intentando transmitir sonrisa, alegría y un poquito de positividad.

V. ¿Cómo sabéis organizado para grabar este videoclip desde vuestras casas?

D. La canción está compuesta hace dos años. No es una canción hecha para este momento. Es una canción que tiene un mensaje que nos va a venir muy bien cuando salgamos de todo esto para besarnos, abrazarnos y para querernos.

V. ¿Habéis tenido que suspender conciertos tenías alguna gira pendiente?

D. Yo he tenido la suerte de que mi gira empieza en octubre. Todavía no sé si podremos hacerlo o no pero creo que tenemos que vivir el presente y ayudar a los que si tenían esa gira, los técnicos de sonido, la gente que trabaja conmigo, para que estos meses no sean tan duros. Estar a su lado.

V. ¿Cómo consideras que va afectar al mundo de la cultura esta situación?

D. Creo que a día de hoy lo que tenemos que hacer es pensar en la gente que está en los hospitales, pensar en la cantidad de médicos que están trabajando en unas condiciones que deberían ser mucho mejores. Valorar todo ese trabajo, organizar el país y que haya más unidad de la que hay. Creo que ahora mismo la salud es lo más importante para todos. Por supuesto, estoy al lado de la cultura, formo parte de ella, pero creo que debemos pensar en la salud. Si tenemos salud podremos seguir haciendo cultura. Me encantaría que el gobierno escuchara las peticiones de la cultura. Qué nos escuchen pero sobre todo que escuchemos nosotros a los médicos, la gente que está haciendo tantas cosas por nosotros que creo que merecen un valor súper clara en estos momentos. Vamos a sonreír y a salir de ésta.