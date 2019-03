Comienza la cuenta atrás para la boda real de Mónaco

La pareja quiere darse a conocer un poco más a los residentes, por lo que ha ofrecido una nueva entrevista a los medios antes del enlace. En ella Alberto comenta de su mujer que es "muy sensible a todas las causas humanitarias, a todo lo que se refiere a los niños y el deporte adaptado, y creo que va a contribuir enormemente a esa dimensión humanitaria."

Sorprende que a pesar de que Charlen Wisttock lleva varios años residiendo en el principado todavía no hable francés... La novia vuelve a hacer un guiño a su patria sudafricana. "Creo que hay una gran cantidad de similitudes entre la gente de aquí y la gente del sur de África..., así que, no sé..., tal vez me traíga las barbacoas aquí", comenta.

La lista de invitados sigue siendo un misterio. Se sabe que 3.500 monegascos podrán acudir al patio del palacio. De los 850 oficiales sólo se han filtrado algunos nombres. Actores como Demi More, Mel Gibson, Roger Moore y la ex del Príncipe, Broke Shields. Pero, de momento muy pocas casas reales. La española no acudirá, si lo hará la casa real sueca al completo.