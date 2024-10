Las Islas Cíes habrían sido ocupadas por los romanos según unos nuevos hallazgos

Hasta el día de hoy, los restos romanos encontrados en el castro de As Hortas no certificaban una ocupación romana completa del territorio. Sin embargo, con el reciente hallazgo de estructuras y fragmentos cerámicos cerca del antiguo monasterio y la playa de Rodas, la posibilidad de dicha ocupación romana se hace más concreta. A pesar de ello, los arquéologos encargados de este trabajo prefieren ser cautelosos, ya que la campaña arqueológica en curso aún tiene cuatro semanas para profundizar en los hallazgos.

Desde el pasado lunes, un equipo del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (Geaat) de la Universidad de Vigo trabaja en la finca Viladomar, investigando restos descubiertos en marzo durante obras de saneamiento para viviendas del Parque Nacional das Illas Atlánticas. La investigación, encargada y financiada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ya ha revelado estructuras y abundante material cerámico en tan solo tres días de excavación.

Según los trabajadores en el hallazgo, los restos encontrados son muy antiguos y no se limitan a las épocas tardorromanas, sino que incluyen tanto material indígena castrexo como ánforas romanas. Esto podría situar los hallazgos entre el siglo I a. C. y el I d. C. No obstante, desde el grupo insisten en que es pronto para sacar conclusiones definitivas, aunque los restos muestran un buen estado de conservación y una notable envergadura.

Lo más relevante de este descubrimiento es que podría marcar los primeros momentos de la ocupación romana en las islas Cíes, un territorio aún poco explorado arqueológicamente. Los arqueólogos señalan que, aunque en campañas anteriores en el castro de As Hortas se encontraron ánforas, esto no implicaba necesariamente una presencia romana establecida. Podría tratarse de un asentamiento indígena en contacto con el mundo romano, pero sin una ocupación romana consolidada. En cambio, el nuevo yacimiento cerca de Rodas podría ofrecer evidencia de una ocupación más concreta, similar a lo que ocurrió en Ons, donde se hallaron fábricas romanas.

Primeros momentos de la ocupación romana

El equipo de arqueología planea realizar entre seis y ocho sondeos, aunque podría reducirse el número para concentrarse en las zonas con mayor concentración de restos. Esto les permitirá evaluar mejor el potencial del sitio y planificar futuras campañas de excavación.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó el lugar y garantizó la continuidad de las investigaciones arqueológicas en las islas del parque nacional, tanto este año como el próximo. La Consellería destinará 123.000 euros, en parte financiados con fondos europeos, para apoyar estos trabajos. El objetivo es reconstruir la historia de este espacio natural y sus primeros habitantes, contribuyendo también a su atractivo turístico.

Este proyecto forma parte de la iniciativa Sentinela, promovida por la Universidad de Vigo, con el objetivo de catalogar el patrimonio cultural del Parque Nacional das Illas Atlánticas. Además, Vázquez recordó que las intervenciones en Cíes complementan los trabajos arqueológicos realizados en Sálvora y Ons desde 2021, incluidas las excavaciones en la fábrica de salazón de Canexol y la Cova do Lobo en Ons.

Este año también está prevista la limpieza del castro de As Hortas, con el fin de preparar futuras excavaciones que confirmen su cronología y características.

