El programa Erasmus+ se implanta también en los colegios

Desde su puesta en marcha, el programa Erasmus ha ido ganando éxitos y adeptos por el crecimiento personal y formativo que ofrece a miles de jóvenes. Ahora, el proyecto se quiere trasladar a los colegios, donde cada vez en más importante la temprana inmersión tanto lingüística como cultural.

Un total de cinco colegios europeos de Alemania, Rumanía, Inglaterra y dos de Turquía forman parte de esta iniciativa pionera en España.

El anfitrión de este proyecto Erasmus + es el colegio Compañía de María de Granada con la organización de la iniciativa "How to plan your future. Guide for a successful career". Un evento que facilita a los menores entre 15 y 16 años orientar y guiar a los adolescentes para una elección universitaria y profesional acertada con sus inquietudes. Los niños pueden ejercer de forma simulada distintas profesiones para conocer cómo serán sus empleos del futuro.

Talleres de tecnología, arte, ciencia, música y deporte son la columna vertebral de esta jornada en la que los alumnos de 3ª y 4º de E.S.O son los trabajadores de la miniciudad, mientras que el resto de alumnos son los habitantes de la misma. Pero además, esta actividad tiene un fin solidario y es que la moneda utilizada son tapones de plástico, unos tapones que luego donarán para que las familias más necesitadas puedan acceder a la compra de material ortopédico.