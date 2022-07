Cartelera de cine: 'Padre no hay más que uno 3' protagoniza los estrenos del 15 de julio junto con 'Pig', 'Entre la vida y la muerte' y 'Delante de ti'

Si hay alguien en nuestro país que se entregue en cuerpo y alma a una promoción ése es -con permiso de Antonio Banderas- Santiago Segura. El actor y sus películas quizá no "huelan”, sorprendentemente, ninguna nominación a los Goya, ni se lleven a veces grandes alabanzas de los críticos más puristas. Pero ya ha conseguido el reconocimiento unánime de industria y público como rey y motor de las taquillas con sus películas. Tras las exitosas dos primeras entregas de 'Padre no hay más que uno', esta semana se estrena una tercera entrega que no pierde pegada. También nos llegan los nuevos trabajos de un Nicolas Cage que demuestra, tras muchas películas que han llevado su carrera por un rumbo errático y un tanto friki, que es un buen actor, o una lección más de versatilidad de Antonio de la Torre, que estrena un thriller policial belga película rodado en francés.

'Padre no hay más que uno 3'

Divertidas y de lo más entretenidas. Así suelen ser muchas familias numerosas en la vida real y en la ficción. Y ese cóctel de caos, cariño, comprensión, risas y todo tipo de aventuras es lo que una vez más ha sabido, una vez más, plasmar -y no es fácil- 'Padre no hay más que uno 3'.

Santiago Segura vuelve a dirigir y a liderar las entretenidas peripecias de una familia numerosa, con Toni Acosta como madre y los niños Sirena y Calma Segura, Luna Fulgencio y Carlos González Morollón, a la que se le suman otro suegro, al que da vida Carlos Iglesias, fichado a última hora tras el Covid de Antonio Resines, y el novio de la hija mayor, al que da vida “El cejas”, Diego García Arroba. Y todo en Navidades.

La clave del éxito aquí vuelve a ser un guión sólido, sencillo y divertido y multitud de situaciones muy reconocibles.

'Pig'

Nicolas Cage, casi un género en sí mismo y con una carrera capaz de lo mejor y de lo peor, demuestra de nuevo en 'Pig' que sabe actuar y bien.

En esta película da vida a un lacónico buscador de trufas, roto por la pérdida de su esposa y que vive en una cabaña aislada al que le roban la cerda con la que se gana la vida.

Esta película supone el debut como director de Michael Sarnoski, que firma también un guión que intenta reflexionar sobre las necesidades del ser humano de relacionarse o las consecuencias de la pérdida de un ser querido.

'Entre la vida y la muerte'

Como si no triunfara ya bastante en España, Antonio de la Torre protagoniza, sin saber apenas francés, 'Entre la vida y la muerte', coproducción franco-belga-española.

En este potente thriller policiaco, de la Torre es un policía español de pasado oscuro y doloroso que oculta su identidad tras la existencia gris de un conductor de Metro. El suicidio delante de sus ojos y su locomotora de su hijo, al que hace años no veía, le lleva a iniciar una investigación por su cuenta.

'Delante de ti'

Por último, película festivalera, de ritmo lento y reflexiones interesantes es 'Delante de ti'. La firma el director surcoreano Hong Sang-soo, responsable de cintas como 'The Novelist's Film', Gran Premio del Jurado de Berlín 2022.

El regreso de una actriz retirada a su Corea natal sirve de invitación a disfrutar cada segundo de nuestras vidas

Como siempre disfrutad de las buenas historias en la ficción y sobre todo en la vida real. Nos vemos en Antena 3 Noticias.