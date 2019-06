Una carta de Chicho Ibáñez al guionista Diego San José emociona a las redes sociales

El director de cine y televisión Narciso Ibáñez Serrador falleció el viernes en Madrid a los 83 años de edad. Fue el creador de series como "Historias para no dormir", que a partir de 1966 instauró en España el género de terror, que ni el cine había explorado.

Diego San José, un conocido guionista, publicó ayer en su cuenta de Twitter una carta que recibió de la mano de Chicho Ibáñez en 2002. En ella San José le pedía ayuda para "hacer un corto" de terror "sin presupuesto y sin contactos".

"Me alucinaba la idea de arrancar con la presentación de Ibáñez Serrador", reconoce en su mensaje. Por ello escribió a la productora del director de cine aunque sin esperanzas de recibir respuesta: "No me iba a responder jamás. Era imposible".

Para su sorpresa, Chicho Ibáñez le respondió con una emotiva carta:

"Tienes mucha razón en casi todas las cosas que me dices, pero de ellas hay una que se distingue sobre las demás: "Qué mayor muestra de afecto puede haber hacia una obra que aquella que se homenajea reproduciendo su estela décadas más tarde por un grupo de jóvenes que ni habían nacido cuando aquella se emitió por primera vez". Efectivamente, me siento halagado y esa muestra de afecto tiene -y lo digo con toda sinceridad- mucho más valor que la mayoría de los premios que he recibido. Eso sí, hay una cosa que no te perdono: el que me hagas sentir aún más viejo de lo que soy, aunque espero que me queden varios años y tiempo para hacer más cosas, entre ellas el poder daros un fuerte abrazo a ti y a tus colaboradores.

Por supuesto, cuenta conmigo para ese comienzo de vuestro corto. Esta misma noche leeré el dossier y el guión, y me pensaré algo que puede servir de prólogo a vuestra deliciosa aventura".

