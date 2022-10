Carlos Saura, premio Goya de Honor 2023

Carlos Saura recibirá el Goya de Honor 2023. Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, quien ha decido otorgar este preciado galardón en esta edición al director y guionista oscense, de casi 91 años.

Ya en 1991, una de sus películas, '¡Ay, Carmela!', fue la protagonista de la gala de los Goya. Interpretada por Carmen Maura y Andrés Pajares, recibió 13 estatuillas de las 15 a las que había sido nominada, entre ellas la de 'mejor director del año'.

Ahora, 21 años más tarde, el director de cine volverá a subirse al escenario, esta vez en Sevilla, para recoger el galardón que reconoce su gran trayectoria profesional dentro del cine español.

"Ha dado forma a la historia del cine español moderno", ha asegurado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, tras anunciar el nombre del premiado en una comparecencia con motivo del Día del Cine español. "Sigue trabajando y derrocha energía y talento: es un acto de justicia poética celebrar el talento de nuestro querido Carlos Saura".

En nombre del director, que se encuentra lesionado tras sufrir una caída que incluso le impidió acudir al Festival de San Sebastián, han acudido sus dos hijos, Ana Saura y Antonio Saura, ha agradecer el reconocimiento.

No obstante, Saura ha querido agradecer a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la entrega de este galardón: "Gracias a la Academia recibo con mucha alegría e ilusión este premio. He tenido la suerte en la vida de hacer lo que más me atraía y espero seguir haciéndolo. Doy gracias a la vida, que me ha dado tanto", ha señalado.

Con este, que se suma al de 'mejor director' y 'mejor guion adaptado' (este último junto a Rafael Azcona), son 3 los Goya que Carlos Saura, conocido por importantes títulos como 'Mamá cumple 100 años', 'Bodas de sangre' o 'Flamenco, Flamenco', ha recibido hasta el momento.

En las tres últimas ediciones de los Goya, los ganadores de este premio han sido los intérpretes José Sacristán (2022), Ángela Molina (2021) y Pepa Flores (2020), más conocida como Marisol.