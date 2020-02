En la primavera de 2008 una canción empezó a sonar por todos lados, era 'Mercy' de Duffy. Aprovechando la estela de Amy Winehouse que había llevado el 'soul' británico a lo más alto de las listas de reproducción, llegó esta joven cantante con un disco que alcanzó el número uno en todo el mundo, el LP vendió nueve millones de copias, convirtiendo a aquella chica de un pequeño pueblo de Gales en una estrella mundial. Pero, de repente, se esfumó sin saber el motivo, hasta hoy.

Duffy sacó en 2010 un segundo álbum, 'Endlessly', que no llegó ni de lejos al éxito de su debut. A partir de ahí, sus apariciones fueron contadas. Se especuló con la presión de la fama, sus orígenes rurales... y otra voz ocupó su lugar. Ahora, tras una década de silencio, la galesa ha querido explicar lo que pasó a través de Instagram: fue violada, drogada y secuestrada durante unos días.

"No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto", arranca el texto que acompaña a una foto en blanco y negro de Duffy mirando al suelo. "Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíblemente por poder hablar, al fin"."La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla".

¿Por qué no decidió usar su voz para expresar su dolor?, se pregunta retóricamente Duffy. "No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. ¿Cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?". Duffy también anuncia que en las próximas semanas verá la luz una entrevista en la que hablará de todo ello e invita a sus fans a que envíen preguntas que intentará responder. También pide respeto para su familia en este momento complejo y solicita una ayuda de los fans: "Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva".

La terrible ironía es que 'Mercy' es una canción autobiográfica sobre "la libertad sexual", como dijo en su momento la propia Duffy. "Sobre no hacer algo que otra persona quiere que hagas". En el estribillo, Duffy canta: "Te estoy pidiendo clemencia,/ ¿por qué no me sueltas?".