Cans, el pueblo de Galicia que celebra su propio festival de cine

En el 'Festival de Cans' de O Porriño (Pontevedra) también hay alfombra roja, solo que sobre la huerta de los vecinos. Las bodegas y los cobertizos se han convertido en salas de cine.

Esta pequeña aldea de 400 habitantes lleva 16 años aprovechando su coincidencia fonética con el otro Cannes para organizar su festival de cortos.

El director Rodrigo Sorogoyen, premiado por la película 'El Reino', tiene en "proyecto" rodar en Galicia y contar, de nuevo, con el actor Luís Zahera entre el reparto. Sorogoyen, acompañado de Zahera y del director del certamen Alfonso Pato, ha avanzado que "tiene en mente" la idea de una película "que se grabará en una aldea de Ourense, que aún está por localizar".

"Tratará sobre una pareja de extranjeros que vienen a vivir aquí, con dos personajes gallegos muy potentes, uno de ellos es de Goya y se lo ofrecí a Zahera", ha desvelado.

El multipremiado director ha confesado cómo ha vivido sus dos últimos años, en los que su fama ha ido en ascenso. "Fue una locura, sobre todo el tiempo que pasó entre el rodaje de El Reino y del cortometraje Madre. Mi equipo y yo tuvimos mucha suerte de que las dos piezas gustaran tanto, recibí muy buenas palabras del público y eso me alegra mucho y me da fuerzas para seguir trabajando. Este tiempo fue una nebulosa, no me acuerdo mucho de estar en el Festival de San Sebastián ni de los Oscar".