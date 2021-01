Caminando por Madrid

Voy caminando por la calle Santa Engracia en el barrio de Chamberí de Madrid. Necesito despejar la cabeza después de una mañana demasiado intensa de teletrabajo. Últimamente siempre lo son.

Un hombre llama mi atención. Tiene el pelo corto y negro, está de espaldas de forma que no puedo ver su rostro. El agua le cubre prácticamente hasta los hombros. Solo están él y su sombra reflejada en una inmensidad gris. Es como si no supiera bien qué hace allí. Yo también lo desconozco. ¿Acaso alguien lo sabe? Al lado de la fotografía un mínimo texto: Solo, Matías Costa.

Entro en la sala Canal de Isabel II. Me gusta este espacio de exposiciones ubicado en un antiguo depósito de agua. Es circular, esbelto, íntimo y además la entrada es gratis. Descubro que el tal Matías es un fotógrafo argentino que llegó a España de niño porque sus padres tuvieron que exiliarse durante la dictadura de Videla. Voy pasando sus fotos. Series sobre la inmigración sur-norte, la generación perdida china, el canal de Panamá se mezclan con imágenes de su vida personal y familiar. También leo sus reflexiones sobre quiénes somos, la mochila con la que caminamos por la vida, el dolor, las apariencias… Un par de páginas de sus diarios llaman mi atención. Son cuatro rectángulos vacíos pintados a boli que no enmarcan ninguna foto. Al final una palabra: nada. Me cae bien este tipo.

Fotografía de la exposición 'Solo' de Matías Costa | Matías Costa

Salgo de la exposición y Silvia, la mujer que recibe y cuenta a los visitantes, me guiña el ojo y me dice: “Mira, ese es el fotógrafo, puedes hablar con él”.

Matías me cuenta que el hombre solitario de la imagen por la que entré en la expo estaba en el lago de un parque que hay junto a la ciudad prohibida en Pekín. Llegó, se quitó la ropa y se quedó ahí un buen rato. Le comento que lo que más inquieta de la imagen es que no se ve un horizonte, el hombre parece atrapado, sin retos y acabamos hablando de los nuestros. Dicen que no es muy recomendable caminar estos días por las calles de Madrid. No pueden estar más equivocados.

Puedes visitar la exposición de fotografía 'SOLO' de MATÍAS COSTA en la sala Canal de Isabel II de Madrid hasta el 31 de enero de 2021. La entrada es gratuita. (Más información en Instagram @gabrielafresan)