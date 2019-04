La Academia cambia las normas de entrega de los Oscars para evitar errores como el del año pasado

El error de Brian Cullinan y Marta Ruiz ha pasado a la historia de Hollywood por su confusión con los sobres que anunciaban el ganador del Oscar a la mejor película. Se encontraban uno a cada lado del escenario y tenían sobres duplicados, pero tras el Oscar a Emma Stone llegó la confusión. Cullinan no retiró su copia por hacer una foto a la ganadora, la subió a redes, se despistó y entregó el mismo sobre, otra vez.

Price Waterhouse and Cooper, la empresa encargada, aceptó su error, pero avisa de cambios. El primero, que los consultores Brian Cullinan y Marta Ruiz no volverán a trabajar en los Oscars, serán sustituidos por otros compañeros y que, en vez de dos, habrá tres encargados. Los tres asistirán a todos los ensayos y no podrán usar ni móviles, ni redes sociales.

Además tanto el presentador de la gala como un director de escena tendrán que confirmar durante el show que se han recibido las tarjetas correctas. ¿Significa eso que Jimmy Kimmel sabrá de antemano quién se alza con la codiciada estatuilla? Lo veremos el 4 de marzo.