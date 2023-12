'Aquaman', 'A fuego lento' o 'Migración: un viaje patas arriba', entre los estrenos destacados del viernes 22 de diciembre

Como en un antiguo anuncio de una marca de coches, los nostálgicos deben de andar suspirando: ni los coches son como antes, ni las mujeres son como antes, ni las películas de superhéroes son como antes. La nueva entrega de Aquaman no consigue sacudir el agotamiento que sufre este género desde hace unos años. Esta semana se estrenan también 'A fuego lento', que quiere mezclar el romanticismo y la comida, "gastromance" dicen algunos, o la animada 'Migración: un viaje patas arribas', con familia de patos dispuestos -algunos más que otros- ha salir de su zona de confort. Y hay más estrenos, ¿te apuntas a un repaso rápido de los más destacados?

Aquaman y el Reino Perdido

Aunque las películas de superhéroes no pasen por su mejor momento, esta semana llega un título palomitero: 'Aquaman y el Reino Perdido'. James Wan vuelve a la carga con el universo DC con esta película acompañado por Jason Momoa, las actrices Amber Heard -bastante menos presente seguramente por su mediático juicio contra Johnny Depp- y Nicole Kidman, y los actores Yahya Abdul-Mateen II y Ben Affleck. Al no poder derrotar a Aquaman, Momoa, en la anterior entrega, el villano Black Manta, al que da vida el actor Abdul-Mateen II, aún siente la necesidad de vengar la muerte de su padre y no se detendrá ante nada para derrotarle de una vez por todas, esta vez con la ayuda del poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola.Esta segunda entrega del superhéroe submarino no deja de ser una sucesión de secuencias de acción, conflictos esquemáticos y algunas reflexiones sobre la familia.

A fuego lento

Los amantes de la gastronomía y las historias románticas pueden saborear 'A fuego lento'. Juliette Binoche y Benoit Magimel son un chef genial y una cocinera que disfrutan tanto de los fogones como el uno del otro. Tran Anh Hung, premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, dirige esta historia de amor ambientada en 1885, que va representar a Francia en los Óscar y que cuenta con Pierre Gagnaire, mejor chef del mundo en 2015, como asesor para una deliciosa coreografía de comida, sonido, texturas y gestos.

Cuánto me queda

Estreno español con cuatro actores que lo intentan pero no consiguen levantar un guión imposible es 'Cuánto me queda'. Una pareja de médicos con una vida estable descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos; a partir de ese momento, intentarán aprovechar el tiempo perdido, organizar el futuro del que sobrevivirá al otro y los protagonistas mostrarán sus filias y fobias sin tapujos. Dirigida por Carolina Bassecourt con guion de Marta Buchaca, que es también la autora de la obra de teatro homónima en la que se basa, está protagonizada por Kira Miró, Salva Reina, Antonio Pagudo y Eva Ugarte.

Migración: un viaje patas arriba

Y para toda la familia llega la animada "Migración: un viaje patas arriba" que quizá no tiene el mejor título del año pero es bastante entretenida. Aquí hay de fondo hay una reflexión sobre salir de la zona de confort y arriesgar. El estudio Illumination, responsable de éxitos como 'Super Mario Bros. La película', '¡Canta!' o 'Minions', trae a la gran pantalla esta una comedia protagonizada por una familia de patos dispuesta a conquistar al público familiar estas navidades. La familia Mallard se ha quedado “estancada” pero su vida cambia cuando llega a su estanque una familia de patos migratorios que les anima a viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York.

El libro de las soluciones

Erigido en director de culto gracias a películas de comienzos del siglo como 'Olvídate de mi' o 'La ciencia del sueño', Michel Gondry vuelve con una comedia con tintes autobiográficos sobre los tormentos de la creación que fue recibida con tibieza en el pasado Festival de Cannes. Tras pelearse con unos productores que no entienden su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla a un pequeño pueblo donde un millón de ideas lo sumergen en un extraño caos y decide empezar a escribir una guía de consejos prácticos para sus problemas.