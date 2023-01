Pedro Almodóvar defiende la sanidad pública entre lágrimas en los Premios Feroz: "Lo están pasando muy mal"

Durante la noche de ayer tuvo lugar la celebración de los Premios Feroz 2023 en el Auditorio de Zaragoza. Entre los galardonados se encuentra 'La Ruta', de ATRESplayer PREMIUM, fue premiada en tres de sus ocho nominaciones. Durante la noche, el director de cine, Pedro Almodóvar, también recogió emocionado el Premio Audi de Honor.

En su discurso de agradecimiento, Almodóvar dedicó sus palabras a su madre y también a la sanidad pública madrileña "ante la barbarie que se está llevando a cabo en la Comunidad". En él, defendió al colectivo de profesionales sanitarios, que "lo están pasando muy mal", en especial quienes ejercen en la Atención Primaria y las Urgencias hospitalarias.

También pidió "un fuerte aplauso, a ver si llega a la Puerta del Sol de Madrid" para "animar a los sanitarios que lucharon por proteger nuestras vidas durante la pandemia exponiendo la suya propia".

En sus palabras, subrayó que los problemas de salud afectan a todos los españoles y resaltó su "empatía y comprensión" ante "la situación espantosa" que se está viviendo en la Comunidad de Madrid, concluyendo que la sanidad pública madrileña "pone en peligro el sistema de salud universal y gratuito".

Palabras de agradecimiento hacia su madre

Después de realizar su alegato hacia la sanidad pública, Almodóvar confesó sentirse frágil al subir al escenario y ver la foto de su madre: "Muchísimas gracias, es demasiada emoción, estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo". Un gesto que el director agradeció, también, a los organizadores.

En sus palabras de agradecimiento también nombró a la ciudad de Zaragoza, donde se celebraban los Premios Feroz. Recordó la 'master class' que dio este viernes en la capital aragonesa, a la que acudieron unas 2.000 personas: "No recuerdo una audiencia tan cálida como la de anoche".

Asimismo, dedicó unas palabras a su biografía como director de cine. "Mi vida y mi filmografía han estado muy marcadas por algunos acontecimientos, como haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura rural y muy universal, la falta de prejuicio", continuó el director, recordando también su llegada a la gran ciudad cuando era joven: "Yo también me vine del pueblo en busca, simplemente, de hacer mi vida y Madrid y su devenir durante los últimos 45 años me ha acompañado en todas mis películas".

Después de un repaso a su gran biografía, Almodóvar mostró otro de los temas que le afectan, la edad. "Nunca he llegado a aceptar cumplir los 40 años, ni los 50, mucho menos los 60 y estoy a punto de mentiros ocultando que ya estoy en los 70", agregando que "la vejez no es una enfermedad, sino una masacre".