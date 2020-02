Pedro Almodóvar a dos días de los Oscar 2020: "Vengo más tranquilo que nunca"

Pedro Almodóvar, uno de los directores del cine español más internacional, ya se encuentra en Los Ángeles a tan solo dos días de que se celebre la Gala de los Premios Oscar 2020. Justamente en el mismo día en el que se ha colocado la larguísima alfombra roja de 150 metros de largo en el Teatro Dolby, el director manchego ha acudido a la presentación oficial de los nominados a mejor película de habla no inglesa.

En declaraciones a EFE, Almodóvar ha reconocido que, con el paso del tiempo, ha aprendido a divertirse más con estos momentos que son tan tensos por lo que ha afirmado: "Creo que a esta ceremonia vengo mucho más tranquilo que nunca". Incluso aunque ya sea su cuarta nominación ha reconocido que "siempre piensas que es la última vez". Recordemos que fue nominado, por primera vez en los Oscars a mejor película extranjera en 1988 con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', pero no fue hasta 1999 cuando se alzó con su primera estatuilla dorada con 'Todo sobre mi madre' tras el famoso grito de Penélope Cruz con el que anunció su victoria.

No obstante, el director manchego cuenta en su haber con otro premio oscar por mejor guion original en 2003 por 'Hable con ella'. Aquel año también fue nominado a mejor director por esta película. Con el estreno el pasado marzo de 2019 de 'Dolor y gloria', Almodóvar regresaba a ese cine tan íntimo y personal que tantos galardones le ha supuesto en su carrera por lo que para la nominación de este año ha dicho sentirse a sí mismo "favorito". "De todos modos creo que no soy el favorito en esta categoría", ha reconocido.

Preguntado por cómo podía explicar que una película tan personal y tan española como 'Dolor y gloria' ha conseguido tanto éxito internacional, Almodóvar ha constesado lo siguiente: "Por pequeño que sea, por localizado que sea lo que escribes, cuanto más sincero, más honesto llega a todos los lugares por igual". A lo que ha añadido que "en todos los lugares se ha entendido como si fuera de allí".

Los favoritos para Almodóvar

Aunque sabe que no es el favorito para llevarse este año la estatuilla dorado, Almodóvar sí que ha reconocido que tiene unas cuántas películas favoritas. "Me gusta mucho 'Marriage story'. Si no es Antonio me gusta mucho Joaquin Phoenix. Y 'The Irishman' también es una de mis películas favoritas y 'Once upon a time...in Hollywood' también", ha confesado.

"Hay muchas películas que me gustan y entre mi categoría de internacional también. Creo que hay cinco películas muy importantes es nuestra categoría", ha concluido en las declaraciones ofrecidas tras la presentación oficial ante los medios de los nominados a mejor película extranjera.