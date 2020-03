Actualmente en España hay más de 72.000 contagiados de coronavirus, de los que 5.690 han fallecido y más de 14.000 se han curado. Y entre estos últimos se encuentra el actor Tristán Ulloa, de 49 años, que a través de su cuenta de Instagram, entre lágrimas, informaba que se había curado del COVID-19.

"Me acaban de dar la mejor noticia, y es que me voy a casa, estoy muy feliz", así comenzaba el actor a relatar la noticia de que había conseguido combatir el coronavirus. Tristán Ulloa aprovechó también para agradecer todas las muestras de cariño por parte de sus fans, compañeros de profesión, amigos...

El actor señala que "ha habido momentos jodidos, pero he ido remontando, las defensas han subido y parece que bueno, ya he doblado el puto pico, ya no tengo fiebre, ya tengo voz y energía".

Además del vídeo, Tristán Ulloa no quiso olvidarse de nadie y agradeció a todo el personal del Hospital Infanta Leonor, donde ha estado ingresado, a médicos, enfermeros, auxiliares... pero muy especialmente ha querido agradecer al doctor, y como explica en el post de Instagram, "ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes...".

"Las condiciones en las que trabajan no son normales, es muy tercermundista todo, he pasado por una sillas, una butaca, compartiendo miedos, luego a una camilla, después a un cubículo y por fin, cuando se ha liberado una cama he tenido la suerte de venir", relataba Ulloa muy emocionado y añadía, "no podemos dejar a los trabajadores así, son unos putos héroes y tenemos que escucharlos".

Comenta que debe seguir aislado en casa 15 días más tras superar el coronavirus y volvía agradecer a todas las personas que le han transmitido todo el cariño y le han apoyado y por último, ha animado a la gente a que no salga de casa.

Han sido muchos los compañeros de profesión que se han mostrado muy felices por la noticia y le han dejado unas bonitas palabras en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, entre ellos, Antonio Banderas, Hugo Silva, Blanca Romero, Silvia Abascal, Javier Bardem, Paula Echevarría, Santiago Segura...