Abucheos y gritos de sus compañeros, así se prepara la representante de Israel en Eurovisión para la final

La segunda semifinal de Eurovisión se vio envuelta en una atmósfera cargada de tensiones políticas y abucheos dirigidos hacia la representante de Israel, Eden Golan, durante su interpretación del tema "Hurricane". A pesar de las controversias, Israel logró clasificarse para la gran final del concurso.

El vibrante escenario de Eurovisión, conocido por su diversidad y colorido, se vio eclipsado por un ambiente sombrío durante la actuación de Israel, mientras una parte del público expresaba su rechazo hacia la presencia del país en el certamen, en protesta por la situación en Gaza.

Eden Golan, quien defenderá nuevamente 'Hurricane' en la final del sábado, ha debido enfrentarse a una marea de críticas y abucheos, lo que ha generado un debate sobre la participación de Israel en el concurso. Para prepararse ante este escenario hostil, Golan ha decidido ensayar con sus compañeros de equipo, quienes simulan abuchearla e increparla para que pueda acostumbrarse a la presión y los insultos en el escenario.

La clasificación de Israel para la final no estuvo exenta de controversia, y la presencia de Golan en el certamen ha generado un intenso debate en torno a los conflictos políticos y los derechos humanos. Este mismo jueves, miles de personas participaron en una manifestación por las calles de Malmö convocados por la plataforma ‘Paren a Israel, por la paz y por una Palestina libre’, que agrupa a más de 60 organizaciones, y en ella se han coreado consignas contra la participación de Israel en Eurovisión.

Ante las críticas y los abucheos, Golan ha mantenido una postura firme, centrada en su pasión por la música y en representar a su país en un momento crucial. A pesar de las adversidades, la artista se ha comprometido a ofrecer una actuación memorable en la final del concurso, donde compartirá escenario con otros favoritos como el suizo Nemo y el neerlandés Joost Klein.

"Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", declaró la artista a la prensa este jueves al ser pregunta por el ensayo.

'Hurricane', la canción con la que Golan compite, se presenta como una metáfora de la resistencia ante las adversidades, con letras que alternan entre el inglés y el hebreo, transmitiendo un mensaje de fortaleza y determinación en medio de la controversia.

Últimos ganadores de Eurovisión

En los últimos años, los ganadores de Eurovisión han sido los siguientes:

En 2023, la ganadora fue Suecia con «Tattoo», de la representante Loreen

En 2022, el ganador fue Ucrania con la canción «Stefania» del grupo Kalush Orchestra.

En 2021, el ganador fue Italia con la canción "Zitti e buoni" interpretada por Måneskin.

En 2020, el concurso fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19.

En 2019, el ganador fue Países Bajos con la canción "Arcade" interpretada por Duncan Laurence.

En 2018, el ganador fue Israel con la canción "Toy" interpretada por Netta Barzilai.

En 2017, el ganador fue Portugal con la canción "Amar pelos dois" interpretada por Salvador Sobral.

